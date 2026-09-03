De sexta (4) a segunda (7), a 43ª Exposição dee Automóveis Antigos de Teresópolis reúne centenas de veículos clássicos e raros, além de programação para toda a família - Jannaina Costa

De sexta (4) a segunda (7), a 43ª Exposição dee Automóveis Antigos de Teresópolis reúne centenas de veículos clássicos e raros, além de programação para toda a famíliaJannaina Costa

Publicado 03/09/2026 17:50 | Atualizado 03/09/2026 18:20





Um dos destaques é a Teresópolis terá uma programação diversificada neste fim de semana prolongado pelo feriado da Independência. Entre sexta (4) e segunda-feira (7), moradores e visitantes poderão escolher entre eventos culturais, atrações gastronômicas, música, atividades ao ar livre e encontros que valorizam a produção e os atrativos da cidade.Um dos destaques é a 43ª Exposição de Automóveis Antigos de Teresópolis , que acontece de sexta (4) e domingo (6), no Teresópolis Golf Club, com entrada gratuita para o público visitante. O evento reúne centenas de veículos clássicos e raros, além de programação para toda a família, com música ao vivo e shows, praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e cerveja artesanal, mercado de pulgas, espaço kids e espaço mulher.





Música, cultura, gastronomia e esporte A programação do fim de semana também inclui a feira do Projeto de Empreendedorismo Feminino Levanta Mulheres , realizado de sábado (5) a segunda-feira (7), das 10h às 16h, com atividades voltadas ao público feminino, no Gaia.

Outra opção para quem estiver em Teresópolis durante o feriado é aproveitar o Festival Gastronômico de Inverno, promovido pelo Polo Gastronômico de Teresópolis . O festival apresenta a diversidade da gastronomia teresopolitana, transformando os sabores da Serra em mais um atrativo turístico, com opções que vão de receitas sofisticadas a pratos tradicionais e delícias típicas do inverno, como fondues, caldos, massas, risotos, chocolate quente e outras criações especiais.

Para quem busca uma programação mais ligada à cultura e às tradições da Serra uma boa dica é o Cultura de Raiz, que acontece no sábado (6), na Casa da Cultura de Teresópolis. A iniciativa propõe um encontro com a cultura popular e os saberes tradicionais, convidando o público a conhecer e valorizar manifestações que fazem parte da identidade do município e da vida no campo. Às 9h15, o público será recebido com um café da manhã e às 10h começam as apresentações.

Ainda no domingo (6), o Coral Municipal de Teresópolis apresenta o espetáculo no Projeto Música na Matriz, com a participação do saxofonista Oziel Silva, em uma programação que valoriza os talentos musicais da cidade.



Já para quem curte esporte, no feriado (7), acontece a segunda edição da corrida recreativa "Nosso Corre", com largada no Parque Regadas, a partir das 19h.

Bons negócios e moda circular

Quem gosta de garimpar, trocar, vender e colecionar objetos raros e interessantes tem encontro marcado na versão ampliada da Feira do Rolo. No sábado (5), acontece a edição especial, em parceria com o Coletivo Terê Circular, dedicada à moda, brechós, roupas, calçados, bolsas, acessórios e itens de bazar, das 9h às 14h, no anfiteatro da Casa de Cultura Adolpho Bloch. No domingo (6), no mesmo horário e local, acontece a edição tradicional da Feira do Rolo, com uma grande variedade de artigos para compra, venda, troca e aquele bate-papo animado para a negociação de valores. A participação é livre.