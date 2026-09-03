De sexta (4) a segunda (7), a 43ª Exposição dee Automóveis Antigos de Teresópolis reúne centenas de veículos clássicos e raros, além de programação para toda a famíliaJannaina Costa
Um dos destaques é a 43ª Exposição de Automóveis Antigos de Teresópolis, que acontece de sexta (4) e domingo (6), no Teresópolis Golf Club, com entrada gratuita para o público visitante. O evento reúne centenas de veículos clássicos e raros, além de programação para toda a família, com música ao vivo e shows, praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e cerveja artesanal, mercado de pulgas, espaço kids e espaço mulher.
Música, cultura, gastronomia e esporte
Já para quem curte esporte, no feriado (7), acontece a segunda edição da corrida recreativa "Nosso Corre", com largada no Parque Regadas, a partir das 19h.
Quem for subir a Serra pode ficar por dentro das novidades e dos atrativos para "turistar" em Teresópolis acessando as redes do Teresópolis Convention & Visitors Bureau.
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