Oito seções eleitorais funcionam no Colégio Estadual Campos Sales, na Barra do Imbuí - reprodução Google

Oito seções eleitorais funcionam no Colégio Estadual Campos Sales, na Barra do Imbuíreprodução Google

Publicado 09/09/2026 10:55

Os 133.424 eleitores de Teresópolis já podem consultar onde deverão comparecer para votar nas Eleições Gerais de 2026. A Justiça Eleitoral definiu os locais que receberão as seções da 38ª Zona Eleitoral do município no primeiro turno, marcado para 4 de outubro, e também no eventual segundo turno, previsto para 25 de outubro.

Ao todo, a relação divulgada pela Justiça Eleitoral contempla 32 locais de votação, distribuídos por diferentes bairros e regiões de Teresópolis. Entre eles estão escolas estaduais e municipais, unidades de educação infantil, a Prefeitura, o Sesc, a Faetec, a Igreja Batista Central e unidades de saúde.

A lista inclui pontos de votação em áreas como Várzea, Barra do Imbuí, Fonte Santa, Tijuca, Pimenteiras, Prata, Feo, Albuquerque, Quebra-Frascos, Parque do Imbuí, Posse, Agriões, Granja Florestal, Jardim Pinheiros, Fischer, Caleme, Corta Vento, Canoas, Vila Muqui e Ermitage, além de outras localidades.

Confira antes de sair de casa

Mais importante do que memorizar a lista de escolas e prédios é fazer a consulta individual do título eleitoral. Isso porque o endereço da votação está vinculado à seção de cada eleitor e pode ter sido alterado em razão de mudanças realizadas pela Justiça Eleitoral.

Desde 1º de setembro, o TSE disponibiliza a consulta atualizada pelo e-Título e pelo serviço “Onde votar” em seu portal. O sistema informa o endereço do local, a zona eleitoral e os dados da seção.

A orientação é que a verificação seja feita com antecedência, principalmente por quem mudou de endereço, solicitou transferência temporária ou não vota no mesmo local há algum tempo. A Justiça Eleitoral também alerta para a importância de conferir novamente as informações antes do pleito.

38ª Zona tem locais em diferentes regiões

A relação oficial mostra que a estrutura de votação não está concentrada apenas na região central. Entre os maiores pontos estão o C.E. Campos Salles, na Barra do Imbuí; o C.E. Edmundo Bittencourt, na Várzea; o C.E. Higino da Silveira, também na Várzea; e a Faetec, na Barra do Imbuí, que reúne diversas seções eleitorais.

Também aparecem na relação escolas e unidades localizadas em áreas mais afastadas do centro, como o CIEP Amaury Amaral dos Santos, na Fonte Santa, a E.M. José Gonçalves da Silva, em Caleme, a E.M. Paulino Custódio de Rezende, em Canoas, e a E.M. Heleno de Barros Nunes, na região de Fischer.

O edital também identifica situações específicas de algumas seções. A sigla “SA” indica seção agregada, ou seja, uma seção eleitoral que funciona juntamente com outra no mesmo local.

O TSE reforça que a consulta individual é a maneira mais segura de confirmar o endereço correto, especialmente porque a organização das seções pode sofrer alterações determinadas pela Justiça Eleitoral.