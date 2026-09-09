Oito seções eleitorais funcionam no Colégio Estadual Campos Sales, na Barra do Imbuíreprodução Google
Os 133.424 eleitores de Teresópolis já podem consultar onde deverão comparecer para votar nas Eleições Gerais de 2026. A Justiça Eleitoral definiu os locais que receberão as seções da 38ª Zona Eleitoral do município no primeiro turno, marcado para 4 de outubro, e também no eventual segundo turno, previsto para 25 de outubro.
Ao todo, a relação divulgada pela Justiça Eleitoral contempla 32 locais de votação, distribuídos por diferentes bairros e regiões de Teresópolis. Entre eles estão escolas estaduais e municipais, unidades de educação infantil, a Prefeitura, o Sesc, a Faetec, a Igreja Batista Central e unidades de saúde.
A lista inclui pontos de votação em áreas como Várzea, Barra do Imbuí, Fonte Santa, Tijuca, Pimenteiras, Prata, Feo, Albuquerque, Quebra-Frascos, Parque do Imbuí, Posse, Agriões, Granja Florestal, Jardim Pinheiros, Fischer, Caleme, Corta Vento, Canoas, Vila Muqui e Ermitage, além de outras localidades.
Confira antes de sair de casa
Mais importante do que memorizar a lista de escolas e prédios é fazer a consulta individual do título eleitoral. Isso porque o endereço da votação está vinculado à seção de cada eleitor e pode ter sido alterado em razão de mudanças realizadas pela Justiça Eleitoral.
Desde 1º de setembro, o TSE disponibiliza a consulta atualizada pelo e-Título e pelo serviço “Onde votar”
em seu portal. O sistema informa o endereço do local, a zona eleitoral e os dados da seção.
A orientação é que a verificação seja feita com antecedência, principalmente por quem mudou de endereço, solicitou transferência temporária ou não vota no mesmo local há algum tempo. A Justiça Eleitoral também alerta para a importância de conferir novamente as informações antes do pleito.
38ª Zona tem locais em diferentes regiões
A relação oficial mostra que a estrutura de votação não está concentrada apenas na região central. Entre os maiores pontos estão o C.E. Campos Salles, na Barra do Imbuí; o C.E. Edmundo Bittencourt, na Várzea; o C.E. Higino da Silveira, também na Várzea; e a Faetec, na Barra do Imbuí, que reúne diversas seções eleitorais.
Também aparecem na relação escolas e unidades localizadas em áreas mais afastadas do centro, como o CIEP Amaury Amaral dos Santos, na Fonte Santa, a E.M. José Gonçalves da Silva, em Caleme, a E.M. Paulino Custódio de Rezende, em Canoas, e a E.M. Heleno de Barros Nunes, na região de Fischer.
O edital também identifica situações específicas de algumas seções. A sigla “SA” indica seção agregada, ou seja, uma seção eleitoral que funciona juntamente com outra no mesmo local.
O TSE reforça que a consulta individual é a maneira mais segura de confirmar o endereço correto, especialmente porque a organização das seções pode sofrer alterações determinadas pela Justiça Eleitoral.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.