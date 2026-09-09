Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 30º BPM apresentam o material apreendido durante operação no Pimentel, em São Pedro, Teresópolis.30BPM
PATAMO apreende mais de 4,3 kg de drogas com apoio de cão farejador em Teresópolis
Operação no Pimentel, em São Pedro, resultou na apreensão de crack, maconha e cocaína; material foi encaminhado à 110ª DP
Feso Pro Arte abre exposição de obras têxteis no dia 12 de setembro
Gratuita, mostra "Linhagens: ecologias do tecer" reúne trabalhos têxteis e diferentes experiências artísticas que exploram ancestralidade, memória, natureza, território e formas de pertencimento
Três fontes estão impróprias para consumo em Teresópolis
Granja Guarani, Taumaturgo e Tijuca não foram aprovadas por análise microbiológica da água
Teresópolis tem programação diversificada para o feriadão de 7 de setembro
Eventos culturais, gastronomia, música, exposição de carros antigos e atividades ao ar livre estão entre as opções para moradores e turistas aproveitarem a esticadinha na cidade
Paes caminha com a primeira-dama de Teresópolis, candidata a deputada estadual
Ao lado de Cláudia Vasconcellos, também participaram do ato o candidato ao senado pelo partido, Pedro Paulo, e o Prefeito Leonardo Vasconcellos
Motociclista é preso com veículo adulterado após manobra perigosa em Teresópolis
Homem foi flagrado empinando a moto em via pública e, durante a abordagem, policiais identificaram placa artesanal e numeração do motor incompatível
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