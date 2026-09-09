Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 30º BPM apresentam o material apreendido durante operação no Pimentel, em São Pedro, Teresópolis.30BPM

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Jannaina Costa
Equipes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 30º Batalhão de Polícia Militar realizaram, nesta terça-feira (8), uma apreensão de entorpecentes na localidade do Pimentel, no bairro São Pedro, em Teresópolis. A ação contou com o apoio de um cão farejador da Guarda Civil Municipal (GCM).
Segundo a Polícia Militar, a operação foi deflagrada após o recebimento de denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na região. Após a estabilização do terreno pelas equipes do 30º BPM, o cão foi empregado na varredura de diferentes pontos da localidade.
Ao todo, foram apreendidas 1.482 pedras de crack, com peso informado de 2.223 gramas; 291 tiras de maconha, totalizando 1.455 gramas; e 135 pinos de cocaína, com 675 gramas. A quantidade total informada pelas autoridades é de 4.353 gramas de entorpecentes.
A ocorrência e todo o material apreendido foram encaminhados à 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis, para o registro e os demais procedimentos da autoridade policial.
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