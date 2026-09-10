Evento vai reunir 800 corredores - Divulgação Organizadores

Evento vai reunir 800 corredoresDivulgação Organizadores

Publicado 10/09/2026 07:27

O circuito Serra Noroeste Run – Corrida e Caminhada Rústica e Corrida Infantil realiza no próximo domingo (13), em Teresópolis, sua terceira e última etapa do ano, reunindo cerca de 800 participantes. A programação terá corrida de 5 Km, caminhada e corrida infantil, com largada da prova principal às 8h, no Parque Regadas. As inscrições foram gratuitas e encerradas em tempo recorde.

Antes da competição, os atletas deverão retirar os kits neste sábado (12), das 9h30 às 16h30, no Sincomércio de Teresópolis, na Travessa Ranulfo Féo, 36, sala 207, na Várzea.

A etapa marca o encerramento do circuito, que tem como proposta estimular a prática esportiva e hábitos mais saudáveis, reunindo participantes de diferentes idades em atividades de corrida e caminhada. A programação também incorpora uma ação social: a organização solicita a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições de cunho social.

Para o professor Godoi, diretor técnico do Instituto Taiwan, responsável pela realização do evento, a etapa de Teresópolis encerra um trabalho desenvolvido ao longo do circuito.

“Está tudo pronto para a terceira etapa do Serra Noroeste Run. Esta última etapa representa o encerramento de um circuito que foi pensado para levar o esporte a diferentes públicos e incentivar a participação de crianças, jovens e adultos. Aproveitamos também para agradecer ao Sincomércio de Teresópolis, especialmente ao seu presidente, Igor Edelstein, pela acolhida, parceria e apoio às nossas demandas. Essa união é fundamental para que possamos proporcionar aos atletas e às famílias um evento organizado e de qualidade”, destacou o professor Godoi.

O presidente do Sincomércio de Teresópolis, também destacou a importância de apoiar iniciativas que incentivem a prática esportiva e movimentam a cidade.

“É uma satisfação para o Sincomércio apoiar uma iniciativa que promove esporte, saúde, integração e solidariedade. Estamos felizes em receber os participantes para a retirada dos kits e contribuir para a realização dessa etapa em Teresópolis”, afirmou Igor.



Retirada dos kits

Cada participante receberá um kit composto por camisa, número de peito, boné e squeeze. Para fazer a retirada, será necessário apresentar documento de identificação e comprovante de inscrição.

A organização orienta ainda que os atletas levem 1 quilo de alimento não perecível no momento da retirada. As doações serão encaminhadas a instituições sociais.



Serviço

Serra Noroeste Run – 3ª e última etapa - Teresópolis

Entrega dos kits

Data: sábado, 12 de setembro

Horário: das 9h30 às 16h30

Local: Sincomércio de Teresópolis

Endereço: Travessa Ranulfo Féo, 36, sala 207 – Várzea



Prova

Data: domingo, 13 de setembro

Horário da largada principal: 8h

Local: Parque Regadas – Teresópolis

Modalidades: corrida de 5 km, caminhada e corrida infantil

Participantes: cerca de 800 inscritos

Inscrições: encerradas





Ação social: doação de 1 kg de alimento não perecível