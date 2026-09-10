Evento vai reunir 800 corredoresDivulgação Organizadores
Retirada dos kits
Cada participante receberá um kit composto por camisa, número de peito, boné e squeeze. Para fazer a retirada, será necessário apresentar documento de identificação e comprovante de inscrição.
A organização orienta ainda que os atletas levem 1 quilo de alimento não perecível no momento da retirada. As doações serão encaminhadas a instituições sociais.
Serra Noroeste Run – 3ª e última etapa - Teresópolis
Entrega dos kits
Data: sábado, 12 de setembro
Horário: das 9h30 às 16h30
Local: Sincomércio de Teresópolis
Endereço: Travessa Ranulfo Féo, 36, sala 207 – Várzea
Prova
Data: domingo, 13 de setembro
Horário da largada principal: 8h
Local: Parque Regadas – Teresópolis
Modalidades: corrida de 5 km, caminhada e corrida infantil
Participantes: cerca de 800 inscritos
Inscrições: encerradas
Ação social: doação de 1 kg de alimento não perecível
Entrega de kits da Serra Noroeste Run será no Sincomércio Teresópolis
Prova acontece neste domingo (13), com corrida de 5 km, caminhada e provas infantis; cerca de 800 participantes estão inscritos
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