Previsão de pancadas de chuva para a Região Serrana nesta segunda-feira (14) - Radar Metereológico

Previsão de pancadas de chuva para a Região Serrana nesta segunda-feira (14)Radar Metereológico

Publicado 14/09/2026 09:12

A chuva registrada nas primeiras horas desta segunda-feira (14) provocou três ocorrências em diferentes pontos de Teresópolis. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil às 8h30, não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.

Entre as ocorrências estão um registro relacionado a alvenaria na Rua Beira Linha, na localidade de Beira Linha, e uma ocorrência de rotina na Barragem do Caleme. Na Rua Áurea Rodrigues Monteiro, em Três Córregos, foi identificado risco de deslizamento.

Apesar da chuva, não foram registrados pontos de alagamento no município até a elaboração do boletim.

Os maiores volumes de chuva acumulados nas últimas seis horas foram registrados em São Pedro, com 19,5 milímetros, seguido por Coréia, com 18,6 mm, Três Córregos, com 18,5 mm, Campo Limpo, com 15,6 mm, Quinta do Paraíso, com 15,4 mm, Rosário, com 14,6 mm, Corta Vento, com 14,2 mm, Vieira, com 14 mm, e Parnaso, com 13 mm.

A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições meteorológicas, dos índices pluviométricos e das ocorrências registradas no município. O órgão havia emitido, no domingo (13), aviso meteorológico de chuvas intensas, às 18h, e posteriormente um aviso de probabilidade de chuva moderada a forte, às 3h30 desta segunda-feira. Para esta segunda-feira (14), a previsão é de chuva fraca a moderada pela manhã, passando a moderada a forte à tarde.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800 202 1066 ou 3644-6408.