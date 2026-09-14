Público pode votar pelo site da Prefeitura até domingo, 20/9Divulgação PMT
Concurso de vídeos de estudantes entra em votação popular em Teresópolis
Público poderá escolher entre 15 produções de alunos da rede municipal até domingo (20)
Novo decreto muda demolição de imóveis em áreas de risco em Teresópolis
Medida integra sete secretarias e prevê cinco dias para demolição voluntária após a emissão da ordem oficial
30º BPM apreende cerca de 8 mil pinos de cocaína em Teresópolis
Estimada em 48 quilos, droga teria saído da Penha, na Zona Norte do Rio, com destino ao bairro do Rosário; um homem foi preso
Entrega de kits da Serra Noroeste Run será no Sincomércio Teresópolis
Prova acontece neste domingo (13), com corrida de 5 km, caminhada e provas infantis; cerca de 800 participantes estão inscritos
Eleitor de Teresópolis já pode conferir onde vai votar
38ª Zona Eleitoral reúne 32 locais de votação; consulta individual também está disponível pelo e-Título e pelo site do TSE
PATAMO apreende mais de 4,3 kg de drogas com apoio de cão farejador em Teresópolis
Operação no Pimentel, em São Pedro, resultou na apreensão de crack, maconha e cocaína; material foi encaminhado à 110ª DP
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