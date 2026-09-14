Público pode votar pelo site da Prefeitura até domingo, 20/9 - Divulgação PMT

Público pode votar pelo site da Prefeitura até domingo, 20/9Divulgação PMT

Publicado 14/09/2026 07:53

O concurso de vídeos “Eu Estudo. Eu Transformo.”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis, entra nesta segunda-feira (14) na etapa de votação popular. Ao todo, 15 produções de alunos da rede municipal foram selecionadas, sendo cinco em cada uma das três categorias da competição.

Com o tema “Estudar transforma o presente e constrói o futuro”, a iniciativa propõe que os estudantes compartilhem, por meio de vídeos, suas experiências escolares, sonhos e percepções sobre o papel da educação em suas vidas. A proposta também busca estimular a criatividade e a reflexão sobre a importância da educação pública.

A votação ficará aberta até domingo (20) e poderá ser realizada pelo site oficial da Prefeitura de Teresópolis. Os vídeos estarão organizados de acordo com as categorias. Cada endereço de e-mail cadastrado poderá votar em uma produção de cada categoria.

O concurso é dividido em três categorias: Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano); Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano); e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na primeira categoria, concorrem Emilly Vitória Oliveira, Emanuelle Sines, Mellyssa Lourenço, Milena Xavier e Vitória da Conceição. Nos Anos Finais, os finalistas são Débora do Amaral, Kauã Silva, Luiz Felipe Emmanuel, Arthur de Oliveira e Millena Correa. Já na EJA, participam Maria da Penha Sabino, Marco Antônio Silva, Cilma dos Santos, Anderson Silva e Odair José.

O resultado será divulgado no dia 22 de setembro, quando também será anunciada a data da cerimônia de premiação.