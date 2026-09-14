Com inscrições gratuitas, a etapa reuniu corredores de diferentes idades e níveis de experiência - Sportonrio

Com inscrições gratuitas, a etapa reuniu corredores de diferentes idades e níveis de experiênciaSportonrio

Publicado 14/09/2026 20:55

Teresópolis teve um domingo (13) de esporte, integração e solidariedade com a realização da terceira e última etapa do circuito Serra Noroeste Run . Cerca de 800 participantes ocuparam o Parque Regadas para disputar a corrida de 5 quilômetros, participar da caminhada e acompanhar as provas infantis.

Com inscrições gratuitas, a etapa reuniu corredores de diferentes idades e níveis de experiência. A proposta do circuito é ampliar o acesso à corrida de rua e estimular a prática de atividade física, reunindo esporte e convivência em espaços públicos. A etapa de Teresópolis encerrou o circuito de 2026, que também passou por Itaperuna e Nova Friburgo.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Erika Marra, acompanhou a programação e destacou a escolha de Teresópolis para sediar a última etapa do circuito.

“Para nós, da Secretaria Municipal de Esportes, é uma grande satisfação receber a Serra Noroeste Run e agradecemos à organização por escolher Teresópolis para encerrar o circuito deste ano. O evento veio com uma estrutura de grande porte e conseguiu reunir diferentes públicos, com atividades para todas as idades. A nossa avaliação é nota 10. É muito positivo ver profissionais de Educação Física à frente de uma iniciativa tão bem organizada, que valoriza o esporte, a saúde e a participação da população. Teresópolis ganha com eventos desse nível, e esperamos que essa parceria continue e se fortaleça nas próximas edições”, disse Erika.

Segundo o professor Godoi, do Instituto Taiwan e diretor técnico do Serra Noroeste Run, a etapa de Teresópolis encerrou o circuito com a participação de atletas e parceiros locais.

“O sucesso do Serra Noroeste Run é resultado da confiança da população, dos atletas e dos parceiros locais. Quando conseguimos reunir esporte, saúde, famílias e solidariedade em um mesmo evento, temos a certeza de que estamos no caminho certo. Nosso agradecimento a Teresópolis, que recebeu o circuito de braços abertos.”

Godoi também agradeceu ao professor Alan, ao presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein, aos profissionais envolvidos na organização, apoiadores, atletas e ao público que acompanhou a programação.

RESULTADO POSITIVO ALÉM DO PÓDIO

O resultado da prova foi além das pistas. A participação dos atletas também ajudou a fortalecer a ação social promovida pelo evento. Mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis foi arrecadada durante a retirada dos kits e será destinada ao Sesc Mesa Brasil, programa do Sesc que visa combater a insegurança alimentar e nutricional de pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

A mobilização já fazia parte da proposta da etapa. Para retirar o kit, os participantes foram orientados a entregar 1 quilo de alimento não perecível, que seria destinado a ações sociais.

Para o presidente do Sincomércio de Teresópolis, Igor Edelstein, a realização da prova representa a união de esporte, saúde, integração e solidariedade. O sindicato apoiou a etapa e recebeu os atletas para a retirada dos kits.

“Foi muito bonito ver o Centro de Teresópolis tomado por pessoas que vieram participar da corrida, caminhar, acompanhar os filhos e, ao mesmo tempo, contribuir com uma ação social. Esses alimentos serão destinados pelo Sincomércio a quem precisa, fazendo com que a participação de cada atleta se transforme em ajuda para outras famílias”, comentou Igor.

