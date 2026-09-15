A ação faz parte da estratégia do Governo do Estado de levar serviços públicos diretamente aos municípios e ampliar o acesso da população a atendimentos de cidadania e assistênciaBruno Nepomuceno
A iniciativa também contempla atendimento de Serviço Social e com Nutricionista. O programa conta com a participação de órgãos estaduais como CEDAE, DETRAN.RJ e Fundação Leão XIII, visando facilitar o acesso da comunidade a documentações essenciais.
Terça-feira, 15 de setembro, distribuição de senhas a partir das 9h.
Condomínio Parque das Hortências, localizado na Rua Wihelm Cristian Kleme, 850, no Parque Fazenda Ermitage.
RJ Para Todos leva serviços gratuitos a Teresópolis nesta terça-feira (15)
Ação do Governo do Estado será realizada no Parque Fazenda Ermitage e oferece atendimento à população
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Atendendo a um pleito do Sincomércio, encontro será realizado no dia 29 de setembro e vai discutir investimentos, serviços e possíveis alterações no contrato de concessão da BR-116
Casal é preso suspeito de maus-tratos contra crianças em Teresópolis
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Serra Noroeste Run aconteceu neste domingo (13) no centro da cidade; mais de meia tonelada de mantimentos foram arrecadados para instituições sociais
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Homem é assassinado a tiros em Santa Rita, em Teresópolis
Vítima, de aproximadamente 30 a 35 anos, foi encontrada morta próximo a uma motocicleta neste domingo (13)
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