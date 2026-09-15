A ação faz parte da estratégia do Governo do Estado de levar serviços públicos diretamente aos municípios e ampliar o acesso da população a atendimentos de cidadania e assistência - Bruno Nepomuceno

A ação faz parte da estratégia do Governo do Estado de levar serviços públicos diretamente aos municípios e ampliar o acesso da população a atendimentos de cidadania e assistênciaBruno Nepomuceno

Publicado 15/09/2026 08:19

O programa RJ Para Todos, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realiza nesta terça-feira (15) uma nova edição em Teresópolis. A ação itinerante acontece será realizada no Condomínio Parque das Hortências, localizado na Rua Wihelm Cristian Kleme, 850, no Parque Fazenda Ermitage. O atendimento ao público ocorrerá das 09h00 às 11h00, horário em que serão distribuídas as senhas para acesso aos serviços gratuitos oferecidos na unidade móvel. Entre os atendimentos disponíveis para a população estão a habilitação de casamento (sendo necessário apresentar CadÚnico e certidão de nascimento original com até 6 meses de emissão), a emissão de primeira e segunda via do RG (exigindo certidão de nascimento original e CPF), além de isenção de certidões de nascimento, casamento e óbito. A iniciativa também contempla atendimento de Serviço Social e com Nutricionista. O programa conta com a participação de órgãos estaduais como CEDAE, DETRAN.RJ e Fundação Leão XIII, visando facilitar o acesso da comunidade a documentações essenciais.

Serviço



Terça-feira, 15 de setembro, distribuição de senhas a partir das 9h. RJ Para Todos – ServiçosTerça-feira, 15 de setembro, distribuição de senhas a partir das 9h. Condomínio Parque das Hortências, localizado na Rua Wihelm Cristian Kleme, 850, no Parque Fazenda Ermitage.

Atendimentos gratuitos

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