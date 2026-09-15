O encontro será uma oportunidade para apresentar sugestões, demandas e manifestações sobre a concessão da BR-116Reprodução
O encontro, que acontece das 14h às 18h no audiório da Câmara de Digirentes Lojistas (CDL), na Várzea, será uma oportunidade para apresentar sugestões, demandas e manifestações sobre a concessão das rodovias federais administradas pela concessionária, especialmente a BR-116, contribuindo para o debate sobre possíveis alterações contratuais, investimentos, serviços e condições das estradas.
A reunião contará com a participação de Delmo Pinho, assessor da Presidência da Fecomércio RJ, e O Dia x-secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro e engenheiro com mestrado em Engenharia Civil. Pinho também preside o Conselho Empresarial de Logística e Transportes da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e é conselheiro da Firjan.
"O encontro permitirá que demandas de Teresópolis e de outros municípios da Região Serrana sejam apresentadas diretamente à ANTT, ampliando a participação regional nas discussões sobre o futuro da concessão rodoviária. Agradecemos ao deputado Hugo Leal e ao Delmo Pinho, da Fecomércio-RJ, por defenderem esse pleito", comenta o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.
Serviço
Reunião Participativa da ANTT – EcoRioMinas
29 de setembro de 2026
Das 14h às 18h
CDL de Teresópolis – Travessa Ranulfo Féo, nº 36, COB 1 e COB 2, Várzea
A reunião é pública e presencial. Empresários, entidades, usuários das rodovias e demais interessados podem participar.
Inscrições: https://forms.gle/sif98aBBcLNjFa8Y8
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