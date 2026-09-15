O encontro será uma oportunidade para apresentar sugestões, demandas e manifestações sobre a concessão da BR-116 - Reprodução

O encontro será uma oportunidade para apresentar sugestões, demandas e manifestações sobre a concessão da BR-116Reprodução

Publicado 15/09/2026 08:04

Empresários, representantes de entidades, usuários das rodovias e demais interessados estão convidados a participar da Reunião Participativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que será realizada no dia 29 de setembro, em Teresópolis, para discutir a concessão da EcoRioMinas.



O encontro, que acontece das 14h às 18h no audiório da Câmara de Digirentes Lojistas (CDL), na Várzea, será uma oportunidade para apresentar sugestões, demandas e manifestações sobre a concessão das rodovias federais administradas pela concessionária, especialmente a BR-116, contribuindo para o debate sobre possíveis alterações contratuais, investimentos, serviços e condições das estradas.



A reunião contará com a participação de Delmo Pinho, assessor da Presidência da Fecomércio RJ, e O Dia x-secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro e engenheiro com mestrado em Engenharia Civil. Pinho também preside o Conselho Empresarial de Logística e Transportes da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e é conselheiro da Firjan. A iniciativa atende a um pleito do Sincomércio Teresópolis e entidade locais, articulado pelo Deputado Federal Hugo Leal (PSD), integrante da Comissão de Viação de Transportes da Câmara dos Deputados, entendendo que a discussão precisa ser realizada próximo da população que efetivamente é afetada pelas decisões.A reunião contará com a participação de Delmo Pinho, assessor da Presidência da Fecomércio RJ, e O Dia x-secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro e engenheiro com mestrado em Engenharia Civil. Pinho também preside o Conselho Empresarial de Logística e Transportes da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e é conselheiro da Firjan.



"O encontro permitirá que demandas de Teresópolis e de outros municípios da Região Serrana sejam apresentadas diretamente à ANTT, ampliando a participação regional nas discussões sobre o futuro da concessão rodoviária. Agradecemos ao deputado Hugo Leal e ao Delmo Pinho, da Fecomércio-RJ, por defenderem esse pleito", comenta o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.



Serviço



Reunião Participativa da ANTT – EcoRioMinas

29 de setembro de 2026

Das 14h às 18h

CDL de Teresópolis – Travessa Ranulfo Féo, nº 36, COB 1 e COB 2, Várzea



A reunião é pública e presencial. Empresários, entidades, usuários das rodovias e demais interessados podem participar.



Inscrições:



A participação do setor empresarial é considerada importante diante dos impactos da concessão sobre a mobilidade, a logística e a atividade econômica da Região Serrana, especialmente para empresas e profissionais que utilizam a BR-116 e outros trechos sob concessão."O encontro permitirá que demandas de Teresópolis e de outros municípios da Região Serrana sejam apresentadas diretamente à ANTT, ampliando a participação regional nas discussões sobre o futuro da concessão rodoviária. Agradecemos ao deputado Hugo Leal e ao Delmo Pinho, da Fecomércio-RJ, por defenderem esse pleito", comenta o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.Reunião Participativa da ANTT – EcoRioMinas29 de setembro de 2026Das 14h às 18hCDL de Teresópolis – Travessa Ranulfo Féo, nº 36, COB 1 e COB 2, VárzeaA reunião é pública e presencial. Empresários, entidades, usuários das rodovias e demais interessados podem participar.Inscrições: https://forms.gle/sif98aBBcLNjFa8Y8 Deputado Federal Hugo Lealint, egrante da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados Divulgação Assessoria fotogaleria

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