Rick também atua como compositor e produtor musical - Reprodução / Instagram

Rick também atua como compositor e produtor musicalReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2026 08:48 | Atualizado 22/09/2026 16:05

As buscas pelo helicóptero que desapareceu na serra de Santa Catarina com o cantor Rick , da dupla Rick e Renner, e outras quatro pessoas avançaram durante a madrugada desta terça-feira, 22, após uma trégua na chuva em Urubici. Equipes de segurança atuam em diferentes pontos da região e utilizam um drone térmico para auxiliar na localização da aeronave.





Segundo o prefeito de Urubici, Leandro Corrêa (PSD), a operação reúne três frentes de trabalho. A Defesa Civil atua no atendimento à população, enquanto as forças de segurança realizam as buscas pelo helicóptero. Uma equipe de inteligência também participa da operação e emprega o equipamento térmico na procura pela aeronave.



Uma nova equipe reforça os trabalhos desde as 6h e amplia a área de busca. O centro de comando da operação está instalado na Prefeitura de Urubici. LEIA MAIS! Equipe de Rick se manifesta após desaparecimento de helicóptero Segundo o prefeito de Urubici, Leandro Corrêa (PSD), a operação reúne três frentes de trabalho. A Defesa Civil atua no atendimento à população, enquanto as forças de segurança realizam as buscas pelo helicóptero. Uma equipe de inteligência também participa da operação e emprega o equipamento térmico na procura pela aeronave.Uma nova equipe reforça os trabalhos desde as 6h e amplia a área de busca. O centro de comando da operação está instalado na Prefeitura de Urubici.

De acordo com a tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, as buscas ocorrem em dois pontos.

"Um deles é onde ocorreu a última comunicação da aeronave, e temos uma frente de trabalho atuando nessa região, na localidade de Vacas Gordas, em Santa Bárbara. O outro ponto é no Morro Agudo. Lá foi onde ocorreu aquele cruzamento de sinais de telefones celulares, e também temos uma equipe trabalhando na região", afirmou a tenente-coronel, em entrevista à BandNews.



As autoridades restringem o uso de aeronaves e drones nas áreas onde as equipes atuam, para evitar interferências na operação. A prefeitura orienta voluntários que queiram auxiliar a procurar o centro de comando antes de se deslocarem para as regiões de busca.



Até o início da manhã desta terça-feira, a aeronave e os quatro ocupantes não haviam sido localizados.



O helicóptero perdeu comunicação na tarde de segunda-feira, 21, durante um voo que havia partido de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto. A procura foi direcionada para a região de Vacas Gordas, em Urubici, e para o último ponto de localização do celular de um dos tripulantes.



A assessoria de Rick confirmou à reportagem que o cantor estava na aeronave com o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. A Força Aérea Brasileira (FAB), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina participam das buscas.



A FAB informou que duas aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento foram empregadas na ocorrência: um helicóptero H-60 Black Hawk e um SC-105 Amazonas.



A JTA, empresa proprietária do helicóptero, afirmou que a aeronave havia sido emprestada para uso de Avelar e Rick e que não havia confirmação de acidente. As informações são apuradas pelos órgãos responsáveis.