Acidente ocorreu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, Zona Oeste de São PauloReprodução / Google Street View

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Estadão Conteúdo
Uma marquise caiu sobre duas pessoas na manhã desta terça-feira (22), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura acumulou água e posteriormente caiu sobre as vítimas.
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Uma das pessoas atingidas sofreu um ferimento na cabeça, estava confusa e respondia a estímulos dolorosos. Ela foi socorrida pelas equipes e encaminhada ao Hospital das Clínicas (HC). A segunda vítima estava consciente e orientada e sofreu uma fratura exposta de tíbia e fíbula. Ela também recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital São Paulo.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atender à ocorrência, na altura do número 1.355 da avenida. Equipes da Defesa Civil também participam do atendimento e atuam no local.

Marquise desaba no Centro de Cabo Frio 

No início deste mês, outra marquise desabou na Avenida Teixeira e Souza, número 174, no Centro de Cabo Frio. Na ocasião, o incidente assustou pedestres e comerciantes, espalhou destroços pela calçada e interrompeu parcialmente a circulação na via. Não houve registro de vítimas ou feridos neste caso.

O Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil chegaram a ser acionados para atender à ocorrência, isolar a área e avaliar as condições estruturais do imóvel e de prédios vizinhos. Técnicos permaneceram mobilizados no local para realizar vistorias e verificar as condições de segurança da estrutura, além de avaliar possíveis riscos nas áreas próximas.
Segundo o secretário de Defesa Civil de Cabo Frio, Márcus Dothavio, informações repassadas pelos responsáveis pelo estabelecimento indicaram que o desabamento ocorreu durante uma intervenção de reforma.
Durante o incidente, a estrutura que funcionava como uma espécie de marquise na frente da loja caiu, deixando materiais sobre a calçada. A situação mobilizou as equipes de emergência para evitar novos riscos a quem circulava pela região.