Cantor começou a se interessar por música ainda na infância - Reprodução / Instagram

Cantor começou a se interessar por música ainda na infânciaReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2026 12:50

O cantor Rick, da dupla Rick e Renner, morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero nesta segunda-feira (21), em Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros nesta terça (22). Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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De acordo com a corporação, as buscas tiveram início na tarde desta segunda. A aeronave foi localizada por volta das 12h desta terça-feira em Santa Bárbara, na serra catarinense. Ninguém sobreviveu.

Os destroços foram encontrados com o auxílio da aeronave arcanjo 03. A operação ainda contou com cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.

Carreira

Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido como Rick, nasceu em dezembro de 1966, na cidade de Monte Carmo, Tocantins. Influenciado pelo pai, Vitor Antônio, que cantava e compunha músicas, o artista começou a se interessar por música ainda na infância.

Aos seis anos de idade, Rick se mudou com a família para Brasília, onde, aos nove anos, começou a cantar em bares, ao lado de sua irmã Dalva. Na ocasião, a família chegou a ter problemas com o Juizado de Menores por causa da pouca idade de Rick. A parceria entre os irmãos, no entanto, não durou muito, pois o pai não gostava que a filha se apresentasse em bares à noite.

Rick buscou outros parceiros de música, quando adotou seu atual pseudônimo e integrou a dupla “Rick & Ray”, nomes inspirados em dois integrantes do Menudo. Neste momento, o cantor adotou, pela primeira vez, o nome pelo qual viria a ficar conhecido. A dupla durou até 1986, quando Rick se juntou a Renner e os dois passaram a cantar em casas noturnas.

Os dois ficaram cinco anos tocando à noite, até gravarem um CD independente em 1991. O primeiro CD oficial da dupla, no entanto, só foi lançado em 1992, pela gravadora Chantecler. O grande sucesso da dupla veio anos depois, em 1998, quando lançaram a música "Ela é Demais".

Durante 25 anos, a dupla Rick & Renner vendeu mais de 10 milhões de CDs. Além de cantor, Rick também é compositor e produtor musical. Após um período de separação, Rick & Renner anunciaram o retorno da dupla em 24 de setembro. No entanto, para surpresa dos fãs, em 5 de janeiro de 2015, Rick anunciou novamente a separação, após problemas de Renner com a Justiça.

Em 2015, Rick lançou o CD "Foi Deus". O álbum apresentava faixas inéditas e regravações de sucessos sertanejos, além de participações especiais de artistas como Daniel, Rionegro & Solimões, Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima e Padre Fábio de Melo.

Ao longo da carreira, Rick colecionou sucessos que marcaram a música sertaneja, tanto ao lado de Renner quanto em trabalhos solo. Entre as canções de maior destaque estão "Ela é Demais", "Filha", "Nos Bares da Cidade", "Eu Mereço", "Só Quero Te Dizer" e "A Força do Amor". A parceria com Renner também rendeu outros hits, como "Mãe", "Cara de Pau" e "Credencial", que ajudaram a consolidar a dupla entre os nomes de destaque do sertanejo.

Rick era casado com Geralda Helena, com quem mantinha um relacionamento há mais de 40 anos. Os dois se casaram em 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo, após mais de 30 anos juntos, em uma cerimônia celebrada pelo padre Fábio de Melo. Rick também deixa filhos e netos.