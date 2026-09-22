Com a nova resolução, deixa de valer a interdição do lote da Água Vitoriosa determinada pela agência - Divulgação/Água Vitoriosa

Com a nova resolução, deixa de valer a interdição do lote da Água Vitoriosa determinada pela agênciaDivulgação/Água Vitoriosa

Publicado 22/09/2026 19:28

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o lote 110426L5 da água mineral sem gás da marca Vitoriosa . A revogação da interdição cautelar foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (21).

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Um teste realizado no início deste mês pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ) havia revelado um resultado insatisfatório do produto. A agência, então, havia determinado a medida preventiva diante da análise. Um teste realizado no início deste mês pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ) havia revelado um resultado insatisfatório do produto. A agência, então, havia determinado a medida preventiva diante da análise.

O mesmo laboratório realizou duas contraprovas e os ensaios microbiológicos atestaram a biossegurança e a qualidade da água mineral, o que levou à revogação da restrição e permitiu a comercialização do lote sem ressalvas. Os testes apresentados pela empresa GEPF Agro Indústria Ltda., fabricante do produto instalada em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), seguem critérios estabelecidos pela Anvisa para avaliar a segurança e a qualidade dos alimentos e bebidas.

Prevenção

No dia 2 de setembro, a agência determinou a interdição cautelar do lote após encontrar bactérias do grupo dos coliformes em uma amostra de 250 ml de água. A fabricante recolheu os produtos e contestou a decisão, alegando problemas na manipulação e na coleta da amostra. Após solicitar contraprovas, os novos testes microbiológicos e a análise da amostra-testemunho tiveram resultados satisfatórios.

A agência reguladora esclarece que a medida preventiva e temporária tem o objetivo de proteger a saúde da população e permanecerá vigente enquanto são realizados novos testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação e a conclusão do caso.

Saiba como evitar doenças



O Ministério da Saúde alerta para a transmissão de doenças em decorrência da contaminação da água e dos alimentos. Diarreia, cólera, febre tifoide, hepatite A, giardíase, amebíase, verminoses e leptospirose são alguns tipos de infecções.

Causadas por vírus, bactérias e parasitas, essas doenças provocam diarreia, vômito, náusea e dor abdominal. Em caso de contaminação da água, é necessário seguir processos de tratamento como a fervura e a filtragem da água.

Mesmo com estes procedimentos, não é garantido que a água estará própria para o uso ou consumo.

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Larissa Amaral.