Segundo Bia Kics, Michelle Bolsonaro não participou da convenção porque precisou fazer um exame médico - AFP

Segundo Bia Kics, Michelle Bolsonaro não participou da convenção porque precisou fazer um exame médicoAFP

Publicado 22/09/2026 19:10

Michelle Bolsonaro (PL-DF) , candidata ao Senado Federal, foi internada nesta quinta-feira, 22, por um quadro de enxaqueca refratária. Ela deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo nota divulgada nas redes sociais, ela iniciou tratamento clínico especializado e não tem previsão de alta hospitalar.

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O chefe da equipe médica, Dr. Brasil Caiado, o anestesiologista, Dr. João Francisco Volpe Júnior e o diretor-geral, Dr. Allison Barcelos Borges assinaram a nota divulgada nas redes da candidata. O chefe da equipe médica, Dr. Brasil Caiado, o anestesiologista, Dr. João Francisco Volpe Júnior e o diretor-geral, Dr. Allison Barcelos Borges assinaram a nota divulgada nas redes da candidata.

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A ex-primeira-dama já faz tratamento para cefaleia há dois meses. Em agosto deste ano, Michelle também foi internada para tratar dores de cabeça. Na época, ela passou por uma bateria de exames e outros procedimentos para tratar a enxaqueca.



A primeira internação ocorreu nas vésperas da convenção do Partido Liberal (PL) que lançou oficialmente as candidaturas de Michelle e Bia Kicis ao Senado. A ex-primeira-dama já faz tratamento para cefaleia há dois meses. Em agosto deste ano, Michelle também foi internada para tratar dores de cabeça. Na época, ela passou por uma bateria de exames e outros procedimentos para tratar a enxaqueca.A primeira internação ocorreu nas vésperas da convenção do Partido Liberal (PL) que lançou oficialmente as candidaturas de Michelle e Bia Kicis ao Senado.

Na ocasião, segundo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, a ex-primeira-dama foi internada na noite do sábado, 1º de agosto, com quadro de "cefaleia refratária a medicamentos orais" e recebeu alta no dia seguinte.



"Foram realizados exames para investigação e procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, com resposta satisfatória. Recebe alta no dia de hoje com orientações de acompanhamento com equipe médica assistente", diz o boletim, assinado pelos médicos cardiologista Brasil Caiado e neurologista Carolina Colaço, além do diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

No fim de semana da internação, Michelle não compareceu na convenção regional do PL em Brasília. Durante o evento, a candidatura da ex-primeira-dama ao Senado foi confirmada.



"Quando o justo governa, o povo está mais seguro e vive melhor. A política é poderosa e o propósito edifica. Então, um mandato político baseado em bons propósitos transforma para melhor a sociedade e a vida das pessoas. E é por isso, e apenas por isso, que eu aceitei esse desafio. Sou pré-candidata ao Senado Federal e vou ajudar a edificar a nossa nação, porque governar é cuidar", disse Michelle em discurso lido por seu irmão Diego Torres, durante a convenção.