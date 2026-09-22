Segundo Bia Kics, Michelle Bolsonaro não participou da convenção porque precisou fazer um exame médicoAFP
O chefe da equipe médica, Dr. Brasil Caiado, o anestesiologista, Dr. João Francisco Volpe Júnior e o diretor-geral, Dr. Allison Barcelos Borges assinaram a nota divulgada nas redes da candidata.
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A ex-primeira-dama já faz tratamento para cefaleia há dois meses. Em agosto deste ano, Michelle também foi internada para tratar dores de cabeça. Na época, ela passou por uma bateria de exames e outros procedimentos para tratar a enxaqueca.
A primeira internação ocorreu nas vésperas da convenção do Partido Liberal (PL) que lançou oficialmente as candidaturas de Michelle e Bia Kicis ao Senado.
"Foram realizados exames para investigação e procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, com resposta satisfatória. Recebe alta no dia de hoje com orientações de acompanhamento com equipe médica assistente", diz o boletim, assinado pelos médicos cardiologista Brasil Caiado e neurologista Carolina Colaço, além do diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.
"Quando o justo governa, o povo está mais seguro e vive melhor. A política é poderosa e o propósito edifica. Então, um mandato político baseado em bons propósitos transforma para melhor a sociedade e a vida das pessoas. E é por isso, e apenas por isso, que eu aceitei esse desafio. Sou pré-candidata ao Senado Federal e vou ajudar a edificar a nossa nação, porque governar é cuidar", disse Michelle em discurso lido por seu irmão Diego Torres, durante a convenção.
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