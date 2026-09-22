Temporais no Rio Grande do Sul deixaram 22 casas destruídas - Pref. RS/ Divulgação

Temporais no Rio Grande do Sul deixaram 22 casas destruídasPref. RS/ Divulgação

Publicado 22/09/2026 20:12

Os dados mostram ainda que 3.231 pessoas ficaram desalojadas, ou seja, conseguiram ir para casa de parentes ou conhecidos. Segundo o órgão, mais de 560 mil pessoas foram afetadas pelos eventos climáticos em 145 municípios gaúchos.De acordo com o boletim, foram confirmadas quatro mortes: três em Caxias do Sul e uma em Pelotas. Há ainda uma pessoa desaparecida na Serra Gaúcha. O número de casas destruídas totaliza 22; enquanto 463 ficaram danificadas; 2.177, destelhadas; e 852, alagadas.A Defesa Civil estadual emitiu, também nesta terça-feira, alerta vermelho que aponta risco muito alto de inundação do Rio Caí em Montenegro, a cerca de 42 quilômetros de Novo Hamburgo. O comunicado é válido até as 14h30 desta quarta-feira (23).“A orientação é para que as pessoas busquem informações junto à Defesa Civil da cidade e consultem o Plano de Contingência municipal para saber como agir. Em caso de emergência, devem entrar em contato com a Brigada Militar (190) ou com o Corpo de Bombeiros Militar (193)”, diz o alerta.