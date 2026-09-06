Novos registros de neve podem ocorrer na madrugada desta segunda-feira - X (antigo Twitter)/Reprodução

Novos registros de neve podem ocorrer na madrugada desta segunda-feiraX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 06/09/2026 22:14

Neve em São José dos Ausentes na Serra Gaúcha. pic.twitter.com/nSotqXrpal — Meteorologista Piter Scheuer (@Piter_Scheuer) September 6, 2026

Nas redes sociais, a Secretaria de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes compartilhou vídeos da neve na região. Em um dos registros, um grupo passeia a cavalo enquanto a neve cai. "A neve chegou e pintou de branco as paisagens de São José dos Ausentes", escreveu a pasta.Segundo a Climatempo, a cidade registrou temperatura mínima de 0,9ºC neste domingo, 6. Ao longo do dia, a menor temperatura do Brasil foi registrada em São Joaquim (SC), onde os termômetros marcaram -1,8ºC.Em São Paulo, as cidades mais geladas foram Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com 8,9ºC, e Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, com 10,8ºC.Também houve registro de chuva congelada em São Francisco de Paula e Gramado, ambos na Serra Gaúcha. Enquanto a neve cai em forma de flocos de gelo e chega ao chão sem derreter, a chuva congelada começa como neve, mas derrete ao passar por uma camada mais quente do ar e congela novamente antes de atingir o solo, formando pequenas pedras de gelo.A empresa afirmou que os fenômenos foram possíveis devido à combinação de frio intenso e muita umidade. Novos registros de neve podem ocorrer entre o fim da noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira, 7, nas serras Gaúcha e Catarinense. No entanto, ao longo da madrugada, a nebulosidade deve diminuir, o que reduz as chances de nevar.Mesmo sem neve, o Dia da Independência deve ser gelado no Sul do País. A Climatempo afirmou que o dia deve amanhecer com muita geada e temperaturas negativas em diversas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, também há chances de geada e temperaturas mínimas entre 0ºC e 5ºC.Segundo a empresa, o centro da massa de ar polar que atingiu o Brasil passará pelo Uruguai durante a segunda-feira. Com o deslocamento do fenômeno para o oceano na terça-feira, 8, as temperaturas devem começar a subir.