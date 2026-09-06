Flávio Dino publicou declarações em seu perfil no Instagram neste domingo - Rosinei Coutinho / STF

Flávio Dino publicou declarações em seu perfil no Instagram neste domingoRosinei Coutinho / STF

Publicado 06/09/2026 17:00 | Atualizado 06/09/2026 17:02

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou em seu perfil no Instagram neste domingo (06) que não é possível encerrar um inquérito criminal por motivo de "tramitação longa". Para tanto, segundo o magistrado, é necessária a propositura de "ações penais e arquivamentos cabíveis".