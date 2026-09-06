A área afetada armazenava frutas, principalmente melancias; não houve registro de vítimas do incidente - Divulgação / Ceagesp

A área afetada armazenava frutas, principalmente melancias; não houve registro de vítimas do incidenteDivulgação / Ceagesp

Publicado 06/09/2026 12:47

Um incêndio de grandes proporções que começou na noite deste sábado (5) atingiu 320 boxes do pavilhão MFE-A, onde são comercializadas frutas, na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). O incêndio foi considerado extinto no começo da manhã deste domingo (6).