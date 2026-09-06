A área afetada armazenava frutas, principalmente melancias; não houve registro de vítimas do incidenteDivulgação / Ceagesp
#URGENTE SÃO PAULO!Incêndio atinge galpão na Ceagesp; Bombeiros trabalham no combate às chamas— PB NEWS LIVE (@PARAIBANEWSLIVE) September 6, 2026
A ocorrência foi registrada por volta das 23h deste sábado (5). Não há registro de vítimas até o momento pic.twitter.com/VW5oC2yYhe
O fogo começou por volta das 23h e foi combatido durante cerca de três horas e meia por 16 viaturas do Corpo de Bombeiros, além de funcionários do local. Segundo a assessoria da Ceagesp, não houve vítimas. A companhia informou que o entreposto está aberto, incluindo o Varejão, feira que acontece aos domingos.
Somente as áreas próximas ao pavilhão afetado permanecem isoladas para o trabalho de rescaldo dos bombeiros e da perícia, que irá determinar as causas do incêndio. A área afetada armazenava frutas, principalmente melancias.
De acordo com a Ceagesp, a extensão dos impactos deve ser conhecida ao longo da semana, assim como as alternativas para que os comerciantes voltem a atuar. Também não se sabe o que causou o incêndio.
Segundo a Defesa Civil foram constatados “danos generalizados, com estruturas metálicas retorcidas e comprometimento de todo o quarteirão composto por galpões”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.