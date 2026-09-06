No pronunciamento, Lula mandou recados para os Estados UnidosX (antigo Twitter)/Reprodução
Em pronunciamento, Lula defende soberania nacional
Presidente afirmou que o Brasil não pode 'baixar a cabeça diante de potências estrangeiras'
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