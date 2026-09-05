Lula fez comício em Juazeiro do Norte, no Ceará, na noite desta sexta-feira (4) Reprodução / YouTube
"Eles estão pensando em trazer ajuda dos Estados Unidos. Quero dizer para vocês que pode vir o americano que quiser; jamais eles vão ganhar de um pernambucano", declarou o presidente. Lula completou o discurso afirmando que o destino do País deve ser definido apenas pelo povo brasileiro.
Ao falar sobre o senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, Lula afirmou que ele se utiliza de fake news e de mentiras para enganar a sociedade em discursos.
Ao falar sobre economia, o presidente destacou medidas como a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil e disse que somente no seu retorno ao Planalto que o salário mínimo voltou a ser reajustado acima da inflação.
Lula participou de uma carreata em Juazeiro do Norte ao lado do governador e candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT). Lula aproveitou a região do Cariri, reduto petista, para tentar alavancar a campanha do aliado.
Para tentar evitar que eleitores dele votem no candidato oposicionista ao governo do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), Lula frisou que os eleitores devem escolher o mandatário petista. O presidente foi além e declarou que políticos de todos os cargos que não o apoiam e nem Elmano não deveriam receber votos.
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