Lula fez comício em Juazeiro do Norte, no Ceará, na noite desta sexta-feira (4) - Reprodução / YouTube

Lula fez comício em Juazeiro do Norte, no Ceará, na noite desta sexta-feira (4) Reprodução / YouTube

Publicado 05/09/2026 07:40





"Eles estão pensando em trazer ajuda dos Estados Unidos. Quero dizer para vocês que pode vir o americano que quiser; jamais eles vão ganhar de um pernambucano", declarou o presidente. Lula completou o discurso afirmando que o destino do País deve ser definido apenas pelo povo brasileiro. presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na noite desta sexta-feira (4), em um comício em Juazeiro do Norte (CE) que os adversários dele na disputa pela Presidência querem ser ajudados pelos Estados Unidos. A declaração do petista ocorre durante uma narrativa do governo de que Washington possui claras intenções de interferir no processo eleitoral."Eles estão pensando em trazer ajuda dos Estados Unidos. Quero dizer para vocês que pode vir o americano que quiser; jamais eles vão ganhar de um pernambucano", declarou o presidente. Lula completou o discurso afirmando que o destino do País deve ser definido apenas pelo povo brasileiro.