Tradicional desfile de 7 de setembro na Av presidente Vargas, centro do Rio de janeiro - Erica Martin / Agencia O Dia

Tradicional desfile de 7 de setembro na Av presidente Vargas, centro do Rio de janeiroErica Martin / Agencia O Dia

Publicado 04/09/2026 18:57 | Atualizado 04/09/2026 18:58

Em meio à crise interna protagonizada por André Mendonça e Alexandre de Moraes , o Supremo Tribunal Federal (STF) vai reforçar a segurança em torno da sede, em Brasília, para o Sete de Setembro. O esquema será o mesmo utilizado em anos anteriores e em grandes eventos que possam colocar as instalações da Corte em risco.