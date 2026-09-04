Lula destacou que liquidação do Master e prisão de Vorcaro ocorreram durante seu governo - Reprodução / X

Lula destacou que liquidação do Master e prisão de Vorcaro ocorreram durante seu governoReprodução / X

Publicado 04/09/2026 07:33

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quebrou o silêncio, na noite desta quinta-feira (3), e se posicionou sobre a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) deflagrada após o ministro André Mendonça avançar em uma investigação sobre as relações entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Lula defendeu uma reforma do Judiciário e declarou que todos devem ser investigados, sem blindagem, e "doa a quem doer".

O escândalo do Banco Master é o maior roubo da história do Brasil. Roubaram milhões de pessoas de muitos estados e municípios.



O banqueiro, líder do esquema, tem relações com muita gente poderosa. E foi no meu governo que ele foi preso e seu banco fechado.



Há suspeita de… pic.twitter.com/hKS5Q5HJks — Lula (@LulaOficial) September 3, 2026

"Fica claro que o nosso sistema político e Judiciário precisa de reformas profundas. É fundamental que se investigue todo mundo, sem blindagem de ninguém, doa a quem doer. O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade", declarou o presidente. "Fica claro que o nosso sistema político e Judiciário precisa de reformas profundas. É fundamental que se investigue todo mundo, sem blindagem de ninguém, doa a quem doer. O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade", declarou o presidente.