Vídeo republicado por Eduardo Bolsonaro afirma que candidatura de Michelle seria uma 'incógnita' para a direita - Reprodução

Vídeo republicado por Eduardo Bolsonaro afirma que candidatura de Michelle seria uma 'incógnita' para a direitaReprodução

Publicado 24/08/2026 16:47 | Atualizado 24/08/2026 17:09

Um movimento de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais voltou a expor divergências dentro da família do ex-presidente Jair Bolsonaro em meio à tentativa de Flávio Bolsonaro (PL) de fortalecer sua campanha presidencial e reconstruir a aproximação política com Michelle Bolsonaro . Neste domingo, o ex-deputado comentou e posteriormente compartilhou um vídeo do influenciador Allan dos Santos no qual a candidatura da ex-primeira-dama ao Senado pelo Distrito Federal é colocada em dúvida.