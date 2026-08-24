Reunião acontecerá na tarde desta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal - Valter Campanato / Agência Brasil

Reunião acontecerá na tarde desta segunda-feira no Supremo Tribunal FederalValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 24/08/2026 13:34

Durante a reunião, Fachin deve apresentar as estratégias que estão sendo desenvolvidas pelo Poder Judiciário no âmbito do Pacto dos Três Poderes Contra o Feminicídio. Entre os temas previstos está a implementação de medidas decorrentes de uma decisão do plenário do STF que ampliou a aplicação de mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha para casos que não estejam necessariamente restritos ao ambiente doméstico ou familiar.De acordo com o STF, o Pacto dos Três Poderes Contra o Feminicídio prevê os seguintes objetivos:- Acelerar o cumprimento das medidas protetivas;- Fortalecer as redes de enfrentamento à violência;- Ampliar ações educativas e preventivas;- Aperfeiçoar a atuação coordenada das instituições;- Promover a responsabilização dos agressores e combater a impunidade.A mobilização pública do Pacto é identificada pela campanha "Todos por Todas".O presidente da Corte também deverá detalhar cinco prioridades estabelecidas pela Justiça para tornar mais efetiva a proteção às mulheres. A agenda inclui acelerar a concessão e o cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), estabelecer critérios nacionais para acompanhar essas determinações e ampliar a integração de informações entre tribunais e forças de segurança.Outra frente prevista é a criação de procedimentos nacionais que aproximem o Judiciário, os órgãos de segurança pública e a rede de proteção às vítimas. A proposta também busca reduzir o tempo entre a identificação de uma situação de risco e a atuação do Estado, com o objetivo de impedir que ameaças evoluam para novos episódios de violência ou feminicídio.