Apoiador estava no banco do motorista de carro adesivado com nome de deputada - Divulgação / PMESP

Apoiador estava no banco do motorista de carro adesivado com nome de deputadaDivulgação / PMESP

Publicado 24/08/2026 07:37

Um cabo eleitoral da deputada estadual Camila Godoi (União) foi encontrado morto dentro de um carro com material de campanha, em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo, neste domingo, 23. Segundo a Polícia Militar, não há, até o momento, indícios de que o homicídio tenha relação com a atividade política da vítima.

A deputada estadual afirmou, por meio de nota, que precisa "de respostas". "As circunstâncias desse crime precisam ser rigorosamente esclarecidas, e esperamos que as autoridades conduzam uma investigação séria, cuidadosa de célere, para que a verdade venha à tona e os responsáveis sejam identificados e responsabilizados", disse.

Equipes da Polícia Militar encontraram o apoiador no banco de motorista de um carro adesivado com o nome da deputada, que disputa reeleição. O corpo tinha cinco perfurações decorrentes dos disparos na região do abdômen. No local, foram encontrados seis estojos de munição de calibre .38. A PM suspeita que seis disparos foram feitos.

O autor do crime fugiu após a execução da vítima. A PM apurou que o homem tinha antecedentes criminais e havia tido uma suposta discussão relacionada a empréstimos que tomou e não teria quitado.

Investigadores buscam câmeras de segurança e possíveis testemunhas.

O caso é investigado pela Polícia Civil em Itapevi.