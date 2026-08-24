Apoiador estava no banco do motorista de carro adesivado com nome de deputadaDivulgação / PMESP
Cabo eleitoral de deputada é morto a tiros em São Paulo
Homem estava dentro de carro com material de campanha de Camila Godoi; PM afirma que ainda não há indícios de crime político
Flávio Bolsonaro diz que pai 'nunca foi ameaça à democracia'
Candidato do PL à Presidência da República afirmou que a permanência do PT no Palácio do Planalto é um risco a liberdade de expressão
Supremo impede que CFM interdite atividades de cursos de medicina
Decisão define que Conselhos de Medicina podem fiscalizar o exercício profissional, mas não podem interromper o trabalho, serviço ou ensino
Dino autoriza PF a acessar investigação sobre produtora do Dark Horse
A Polícia Federal fez um pedido para analisar os dados da Go Up Entertainment, responsável pelas gravações da cinebiografia de Bolsonaro
Moraes defende mudança no modelo eleitoral para voto distrital misto
Ministro afirma que formato atual 'faliu' e acredita que o eleitor deve votar em um candidato do seu distrito para melhor representatividade
Eduardo Bolsonaro critica Michelle e reacende tensão familiar
O ex-deputado compartilhou vídeo do influenciador Allan dos Santos, no qual a candidatura da ex-primeira-dama ao Senado é colocada em dúvida
Lula diz que governo está 'mobilizado' para aprovar o fim da escala 6x1
Petista afirma que Planalto atua para aprovar proposta sem corte de salário e critica resistências à medida
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