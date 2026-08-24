Haddad participou da sabatina realizada pelo portal UOL e a Folha de São Paulo nesta segunda-feiraEvaristo Sa / AFP
"Penso que o Marco Aurélio advogado de Lulinha, que também é o coordenador da campanha de Lula em São Paulo se referia a uma questão muito específica: você não pode, para combater o crime, cometer crime. O vazamento de um inquérito sob sigilo é crime. Tanto é que o ministro do Supremo André Mendonça, com razão, mandou abrir um inquérito sobre o vazamento criminoso", afirmou Haddad, dizendo que esse tipo de prática pode, inclusive, anular condenações que de fato deveriam ser feitas.
Em seguida, o petista disse que o presidente Lula tem reforçado que não irá fazer qualquer interferência na Polícia Federal visando ajudar ou prejudicar alguém, o que, segundo Haddad, o diferencia do que o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia.
Na avaliação de Haddad, é "ingenuidade" acreditar que a polarização política que tomou conta do País não tenha, também, contaminado instituições, como a própria PF. Ele reiterou, porém, que confia na Polícia Federal. "Confiar numa instituição não significa dizer que todos os membros daquela instituição estão agindo corretamente."