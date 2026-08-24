Haddad participou da sabatina realizada pelo portal UOL e a Folha de São Paulo nesta segunda-feira - Evaristo Sa / AFP

Haddad participou da sabatina realizada pelo portal UOL e a Folha de São Paulo nesta segunda-feiraEvaristo Sa / AFP

Publicado 24/08/2026 14:16

O ex-ministro da Fazenda e candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo de São Paulo, Fernando Haddad , disse confiar no trabalho da Polícia Federal (PF), o que não significa dizer que todos dentro da corporação agem corretamente. A declaração foi feita na sabatina realizada pelo portal UOL e a Folha de São Paulo nesta segunda-feira, 24. Haddad havia sido questionado sobre a avaliação do advogado de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, de que a PF estaria fazendo vazamentos seletivos com fins eleitorais.

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"Penso que o Marco Aurélio advogado de Lulinha, que também é o coordenador da campanha de Lula em São Paulo se referia a uma questão muito específica: você não pode, para combater o crime, cometer crime. O vazamento de um inquérito sob sigilo é crime. Tanto é que o ministro do Supremo André Mendonça, com razão, mandou abrir um inquérito sobre o vazamento criminoso", afirmou Haddad, dizendo que esse tipo de prática pode, inclusive, anular condenações que de fato deveriam ser feitas. "Penso que o Marco Aurélio advogado de Lulinha, que também é o coordenador da campanha de Lula em São Paulo se referia a uma questão muito específica: você não pode, para combater o crime, cometer crime. O vazamento de um inquérito sob sigilo é crime. Tanto é que o ministro do Supremo André Mendonça, com razão, mandou abrir um inquérito sobre o vazamento criminoso", afirmou Haddad, dizendo que esse tipo de prática pode, inclusive, anular condenações que de fato deveriam ser feitas.

"E faz muito bem o ministro de continuar apurando as atividades de quem quer que seja, inclusive do filho do presidente", acrescentou.



Em seguida, o petista disse que o presidente Lula tem reforçado que não irá fazer qualquer interferência na Polícia Federal visando ajudar ou prejudicar alguém, o que, segundo Haddad, o diferencia do que o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia.

"Essa é a diferença de dois chefes de Estado. Um fez tudo que podia para proteger o filho e o outro não faz nada nem para prejudicar nem para ajudar. Essa é distinção. Se a imprensa não for capaz de reconhecer isso, nós estamos em dificuldades", criticou.



Na avaliação de Haddad, é "ingenuidade" acreditar que a polarização política que tomou conta do País não tenha, também, contaminado instituições, como a própria PF. Ele reiterou, porém, que confia na Polícia Federal. "Confiar numa instituição não significa dizer que todos os membros daquela instituição estão agindo corretamente."