Dono de ônibus apedrejados calcula prejuízo inicial de R$ 7 mil - Reprodução / Redes sociais

Dono de ônibus apedrejados calcula prejuízo inicial de R$ 7 milReprodução / Redes sociais

Publicado 24/08/2026 09:35





A suspeita é de que os veículos tenham sido confundidos



Pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos leves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Vinícius Lucas, de 44 anos, proprietário de dois dos ônibus atingidos, afirma que nove veículos foram atacados.



A PRF, por sua vez, confirmou ao menos cinco, entre modelos de turismo e um carro de uma empresa de viação que fazia a linha entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro.



Os dois ônibus da empresa de Lucas levavam cerca de 90 passageiros de volta à cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata mineira. O grupo havia contratado os serviços justamente a fim de participar do evento religioso.



De acordo com o empresário, os veículos deixaram a Arena MRV, no bairro Califórnia, por volta das 23h45 de sábado. Ainda segundo o empresário, o ataque aconteceu aproximadamente 45 minutos depois, pouco antes do pedágio de Nova Lima. "Os motoristas relataram que pessoas encapuzadas, algumas com camisas do Cruzeiro, saíram do mato. Elas jogaram as pedras e depois entraram em uma van branca e fugiram", conta Lucas.



Também conforme o empresário, os condutores ficaram assustados porque, em um primeiro momento, não conseguiram identificar o que havia atingido os veículos. Diversas janelas foram quebradas durante o ataque.



A PRF recebeu a informação de que aproximadamente cinco homens estariam escondidos às margens da rodovia. Lucas acredita, contudo, que o número de envolvidos possa ter sido maior devido à quantidade de veículos atingidos.



Suspeita de confusão com ônibus de torcedores do Flamengo Ônibus que transportavam passageiros do Ore Comigo Music Festival, evento gospel realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, foram apedrejados na madrugada deste domingo, 23, na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana da capital mineira.A suspeita é de que os veículos tenham sido confundidos com ônibus que levavam torcedores do Flamengo, que enfrentou o Cruzeiro em Belo Horizonte na noite deste sábado, 22.Pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos leves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Vinícius Lucas, de 44 anos, proprietário de dois dos ônibus atingidos, afirma que nove veículos foram atacados.A PRF, por sua vez, confirmou ao menos cinco, entre modelos de turismo e um carro de uma empresa de viação que fazia a linha entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro.Os dois ônibus da empresa de Lucas levavam cerca de 90 passageiros de volta à cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata mineira. O grupo havia contratado os serviços justamente a fim de participar do evento religioso.De acordo com o empresário, os veículos deixaram a Arena MRV, no bairro Califórnia, por volta das 23h45 de sábado. Ainda segundo o empresário, o ataque aconteceu aproximadamente 45 minutos depois, pouco antes do pedágio de Nova Lima. "Os motoristas relataram que pessoas encapuzadas, algumas com camisas do Cruzeiro, saíram do mato. Elas jogaram as pedras e depois entraram em uma van branca e fugiram", conta Lucas.Também conforme o empresário, os condutores ficaram assustados porque, em um primeiro momento, não conseguiram identificar o que havia atingido os veículos. Diversas janelas foram quebradas durante o ataque.A PRF recebeu a informação de que aproximadamente cinco homens estariam escondidos às margens da rodovia. Lucas acredita, contudo, que o número de envolvidos possa ter sido maior devido à quantidade de veículos atingidos.

A principal suspeita, conforme mencionado anteriormente, é de que os agressores tenham confundido os veículos com ônibus que transportavam torcedores do Flamengo. Horas antes, o time carioca havia enfrentado o Cruzeiro no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.



"Todos os ônibus que passaram naquele horário levavam evangélicos que estavam voltando do evento", aponta Lucas. As exceções, segundo ele, eram os veículos das viações convencionais, que fazem o trajeto entre BH e o Rio.



Nos dois veículos de sua empresa, Lucas calcula prejuízo inicial de aproximadamente R$ 7 mil. O valor inclui a substituição do para-brisa de um dos ônibus, reparos no acabamento do outro e despesas com socorro e guincho.



A EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, informou que foi acionada para uma ocorrência no km 576+750 da BR-040, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a empresa, o chamado envolvia um ônibus que teria sido alvo de apedrejamento.



Uma equipe de resgate foi mobilizada e enviada ao local. Lá, avaliou uma passageira com ferimentos leves. Segundo a EPR Via Mineira, ela recebeu atendimento ainda na rodovia, mas recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar.



Quando os profissionais da concessionária chegaram, o ônibus já estava acompanhado por uma viatura da PRF. Um boletim de ocorrência foi registrado. Nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta reportagem.