Lula publicou declaração em seu perfil no X nesta segunda-feiraMarcelo Camargo / Agência Brasil
"Tem gente que joga contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mas o nosso governo está mobilizado para a aprovação do fim da escala 6x1, sem redução do salário. O povo trabalhador que movimenta este país merece ter mais tempo para o lazer, para cuidar da saúde e para acompanhar o crescimento dos filhos. É sobre tempo para a família", afirmou o presidente na publicação na rede social.
Apesar de não mencionar diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é o principal alvo da crítica feita pelo presidente da República.
A publicação feita pelo presidente representa uma mudança no discurso de Lula. Nas últimas semanas, ele vinha tentando colocar os números da economia e a defesa da soberania brasileira como os principais temas de sua campanha.