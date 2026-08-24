Lula publicou declaração em seu perfil no X nesta segunda-feira - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Lula publicou declaração em seu perfil no X nesta segunda-feiraMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 24/08/2026 14:46

"Tem gente que joga contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mas o nosso governo está mobilizado para a aprovação do fim da escala 6x1, sem redução do salário. O povo trabalhador que movimenta este país merece ter mais tempo para o lazer, para cuidar da saúde e para acompanhar o crescimento dos filhos. É sobre tempo para a família", afirmou o presidente na publicação na rede social.Apesar de não mencionar diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é o principal alvo da crítica feita pelo presidente da República.A publicação feita pelo presidente representa uma mudança no discurso de Lula. Nas últimas semanas, ele vinha tentando colocar os números da economia e a defesa da soberania brasileira como os principais temas de sua campanha.