Os que acreditam em interferência, 32% dizem que é um problema - Fernando Frazão / Agência Brasil

Os que acreditam em interferência, 32% dizem que é um problema Fernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 24/08/2026 10:55





Entre os que veem possível intromissão na disputa eleitoral, 32% dizem que isso é um problema e 18%, que não. Não responderam ou não souberam responder 8%.



Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, 9% dizem que não haveria problema numa interferência do tipo nas eleições brasileiras. Entre os que pretendem votar no candidato a presidente e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o índice é de 32%.



Ainda, no eleitorado de Lula, 36% dizem que há risco de intervenção de outro país e que seria problemático. Entre os eleitores de Flávio, 24% têm a mesma opinião.



Já os que não acreditam em interferência são 46% entre os eleitores de Lula e 39% entre os de Flávio. Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste domingo, 23, aponta que 50% dos eleitores entrevistados creem haver possibilidade de outras nações realizarem interferência nas eleições do Brasil . O levantamento diz que 43% não acreditam nesta possibilidade.Entre os que veem possível intromissão na disputa eleitoral, 32% dizem que isso é um problema e 18%, que não. Não responderam ou não souberam responder 8%.Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, 9% dizem que não haveria problema numa interferência do tipo nas eleições brasileiras. Entre os que pretendem votar no candidato a presidente e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o índice é de 32%.Ainda, no eleitorado de Lula, 36% dizem que há risco de intervenção de outro país e que seria problemático. Entre os eleitores de Flávio, 24% têm a mesma opinião.Já os que não acreditam em interferência são 46% entre os eleitores de Lula e 39% entre os de Flávio.

A sondagem foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela Rede Globo e tem o registro BR-04496/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram entrevistados 2.058 eleitores de terça, 18, a quinta-feira, 20. Eleitores foram abordados pelos pesquisadores em locais de fluxo populacional. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos porcentuais e o nível de confiança, de 95%.