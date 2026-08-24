Os que acreditam em interferência, 32% dizem que é um problema Fernando Frazão / Agência Brasil
Entre os que veem possível intromissão na disputa eleitoral, 32% dizem que isso é um problema e 18%, que não. Não responderam ou não souberam responder 8%.
Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, 9% dizem que não haveria problema numa interferência do tipo nas eleições brasileiras. Entre os que pretendem votar no candidato a presidente e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o índice é de 32%.
Ainda, no eleitorado de Lula, 36% dizem que há risco de intervenção de outro país e que seria problemático. Entre os eleitores de Flávio, 24% têm a mesma opinião.
Já os que não acreditam em interferência são 46% entre os eleitores de Lula e 39% entre os de Flávio.
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