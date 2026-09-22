Aeronave foi localizada em uma região de difícil acesso - Reprodução / Redes sociais

Aeronave foi localizada em uma região de difícil acessoReprodução / Redes sociais

Publicado 22/09/2026 14:59 | Atualizado 23/09/2026 11:39

O empresário Bruno Avelar, de 41 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (22), nos destroços da aeronave localizada em Santa Bárbara, na Serra Catarinense (SC). No helicóptero, também estavam o cantor Rick, da dupla Rick & Renner , e outras três pessoas, incluindo o filmmaker de Avelar, o piloto e uma vítima ainda não identificada. Não há sobreviventes.







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A aeronave foi localizada em uma região de difícil acesso, com áreas que variam entre montanhas, planícies e mata fechada. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), os esforços, neste momento, estão concentrados em "resgatar as vítimas sem vida, para que a Polícia Científica possa realizar as perícias devidas e os órgãos competentes realizem as investigações necessárias".

Bruno se casou com Lívia Avelar no dia 4 de agosto deste ano, pouco mais de um mês antes do desaparecimento do helicóptero. Em abril deste ano, passou a fazer parte da campanha de Augusto Cury (Avante), que cancelou sua agenda nesta terça-feira (22) em decorrência do falecimento.

Natural de Belo Horizonte, Bruno era empresário, escritor, influenciador, palestrante e especialista em networking. Ele ficou conhecido principalmente pelo projeto "O Poder do Network", criado para promover conexões entre empresários e profissionais. Avelar começou a trabalhar ainda adolescente no setor de cosméticos e, ao longo da carreira, passou por países como Portugal, Espanha e Inglaterra.

Avelar escreveu os livros "Página 67" e "Descubra seu Nível de Maturidade". O influenciador também era próximo de Neymar e atuava como apresentador dos leilões beneficentes promovidos pelo Instituto do jogador. Durante o evento de 2025, Bruno arrematou um lote que incluía o blazer usado por Neymar no próprio leilão, além de um pingente de ouro com Riviera de diamantes, avaliado em R$ 250 mil.

Acidente

Os destroços do helicóptero, no qual viajava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, foram encontrados na tarde desta terça-feira. Havia cinco pessoas a bordo e não há sobreviventes.

A aeronave desapareceu na tarde de ontem, após sair de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, em direção à cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas começaram na tarde desta segunda-feira e seguiram madrugada adentro e tiveram de ser brevemente interrompidas devido à falta de visibilidade. Os trabalhos foram retomados de manhã. Os destroços foram encontrados por volta das 12h desta terça-feira.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e do órgão regional em Canoas (RS) foram acionados para realizar a análise inicial do acidente com o helicóptero de matrícula PP-MGR, em Urubici (SC).



A equipe vai coletar dados, verificar os danos à aeronave e levantar informações que possam contribuir para esclarecer as causas do acidente. Segundo o CENIPA, a investigação será concluída no menor prazo possível, considerando a complexidade da ocorrência.