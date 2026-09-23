Decisão de confirmar o ocorrido partiu da própria artista, diante da repercussão do casoReprodução / Instagram
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