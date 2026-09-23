Decisão de confirmar o ocorrido partiu da própria artista, diante da repercussão do caso - Reprodução / Instagram

Decisão de confirmar o ocorrido partiu da própria artista, diante da repercussão do casoReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2026 10:58

A cantora Morena Monaco, conhecida por participar do reality "Meu namorado coreano", da Netflix , confirmou, nesta terça-feira (22), por meio de sua assessoria, que sofreu agressões do ex-marido, Su-woong Kim, durante o período em que estavam casados. A declaração ocorre seis meses após a separação do casal.

"As agressões mencionadas ocorreram em Brasília, durante o casamento da artista. Na ocasião, Morena decidiu perdoar o então marido e tentou reconstruir a relação, acreditando que seria possível superar o episódio e seguir em frente com o casamento", afirma a nota. "A tentativa, no entanto, não aconteceu como ela esperava", completa.

A decisão de confirmar o ocorrido partiu da própria artista, diante da repercussão do caso. Ao final do comunicado, a assessoria de Morena agradeceu as mensagens de apoio, carinho e solidariedade.







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Reality show

A produção da Netflix "Meu Namorado Coreano" acompanhou cinco brasileiras que mantinham relacionamentos à distância com sul-coreanos. As participantes viajaram para a Coreia do Sul para conhecer os pretendentes e descobrir se conseguiriam manter um relacionamento. Ao longo de seis episódios, os desafios relacionados à cultura foram apresentados aos espectadores.

Casamento

Morena foi a única a terminar o reality casada. A cerimônia aconteceu no Brasil e, posteriormente, na Coreia do Sul.

Em Belo Horizonte, a escolha da Igreja São José, no Centro, tinha um significado especial para Morena. Antes do anúncio do término, a artista contou que a mãe frequentava o local quando era jovem e tinha o sonho de se casar na igreja.

Apesar do casamento ter sido apresentado no reality, ele terminou após a estreia do programa, em janeiro deste ano. Na ocasião, eles agradeceram o carinho do público. "Agradecemos o carinho de todos que acompanham a trajetória do casal desde o reality 'Meu namorado coreano' e pedimos compreensão e respeito neste momento."