Flávio e Eduardo Bolsonaro supostamente utilizaram apoio de Trump como forma de ganhar popularidade eleitoral - Pedro Ladeira/Folhaspress

Flávio e Eduardo Bolsonaro supostamente utilizaram apoio de Trump como forma de ganhar popularidade eleitoralPedro Ladeira/Folhaspress

Publicado 23/09/2026 21:29

O PT pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 23, que investigue o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por supostamente articularem uma interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. A ação acusa os dois de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação.