Segundo a polícia, o suspeito é cliente da unidade de uma rede de academias - Reprodução

Segundo a polícia, o suspeito é cliente da unidade de uma rede de academiasReprodução

Publicado 23/09/2026 16:03 | Atualizado 23/09/2026 16:03

Um bancário de 32 anos é suspeito de instalar uma câmera escondida no banheiro masculino de uma academia, em Goiânia, no estado de Goiás . O dispositivo, acoplado ao mictório, foi encontrado por um funcionário durante uma faxina no banheiro. O suspeito foi alvo de uma operação da Polícia Civil, mas não ficou preso (saiba mais abaixo). Ele vai responder em liberdade por supostos crimes de voyeurismo e invasão de privacidade.