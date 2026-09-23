Segundo a polícia, o suspeito é cliente da unidade de uma rede de academiasReprodução
O bancário não teve o nome divulgado pela polícia, o que impossibilitou o contato com sua defesa. A reportagem entrou em contato com a academia e aguarda retorno.
Segundo a polícia, o suspeito é cliente da unidade de uma rede de academias, localizada no Setor Bueno da capital goiana. A polícia já apurou que várias pessoas que usaram o mictório foram alvo da gravação, o que indicaria um padrão de comportamento do suspeito.
Nesta terça-feira, 22, após a localização e apreensão da câmera, a Polícia Civil realizou a Operação Voyeur e fez buscas na residência do bancário, que mora no Setor Marista da capital. Ele teria confessado a colocação do dispositivo, segundo os policiais.
O objetivo agora é descobrir se as imagens encontradas no dispositivo foram compartilhadas com outras pessoas, o que pode agravar as imputações contra ele. O compartilhamento de imagens de cunho sexual sem o consentimento da vítima é crime com pena prevista de reclusão de 1 a 5 anos.
Os materiais apreendidos no apartamento dele - notebook, pendrive e celular - vão passar por perícia.