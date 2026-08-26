Caiado participou da sabatina da rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico nesta quarta-feira - O Globo / Reprodução

Caiado participou da sabatina da rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico nesta quarta-feiraO Globo / Reprodução

Publicado 26/08/2026 11:51

O candidato do Partido Social Democrático (PSD) à Presidência da República, Ronaldo Caiado , afirmou que mexer na Previdência Social não altera o equilíbrio fiscal e que não quer tocar no que chama de "direito adquirido". As declarações ocorreram durante sabatina da rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico, nesta quarta-feira, 26.