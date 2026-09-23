Fux foi sorteado relator do mandado após Alexandre de Moraes se declarar impedido de julgar o caso - Gustavo Moreno / STF

Fux foi sorteado relator do mandado após Alexandre de Moraes se declarar impedido de julgar o casoGustavo Moreno / STF

Publicado 23/09/2026 15:40

O ministro Luiz Fux , do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de dez dias para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestar sobre o pedido de acesso a eventuais registros de entrada e saída da advogada Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no Senado.