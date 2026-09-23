Cantor é suspeito de ter ligação com grupo criminoso - Divulgação

Cantor é suspeito de ter ligação com grupo criminosoDivulgação

Publicado 23/09/2026 12:42





Esta é a segunda fase da Operação Disco de Ouro, iniciada em 2023. Na primeira fase, o cantor Alexandre Pires também esteve entre os investigados.



Segundo as apurações, o artista é suspeito de ter ligação com um grupo criminoso que teria movimentado valores obtidos por meio da exploração e venda ilegal de cassiterita na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. O caso também apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O cantor Alexandre Pires é um dos alvos da segunda fase da Operação Disco de Ouro, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (23). Segundo a corporação, a ação tem o objetivo de aprofundar investigações relacionadas à atuação de uma organização criminosa envolvida em lavagem de capitais, falsidade ideológica e outros delitos de caráter transnacional. A defesa do cantor nega.Esta é a segunda fase da Operação Disco de Ouro, iniciada em 2023. Na primeira fase, o cantor Alexandre Pires também esteve entre os investigados.Segundo as apurações, o artista é suspeito de ter ligação com um grupo criminoso que teria movimentado valores obtidos por meio da exploração e venda ilegal de cassiterita na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. O caso também apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Além de Alexandre Pires, Matheus Possebon e Diego Possebon também estão entre os alvos das medidas.



Ao todo, são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens judiciais de sequestro de bens e valores, expedidos pela Justiça Federal. As medidas visam à obtenção de provas, à interrupção das atividades ilícitas e à recuperação de ativos supostamente vinculados aos fatos investigados.



As investigações apontam para a movimentação e a ocultação de recursos que ultrapassam US$ 48 milhões, por meio de empresas nacionais e estrangeiras, operações financeiras internacionais, utilização de contas de terceiros e mecanismos informais de compensação financeira, além do emprego de pessoas físicas e jurídicas para a pulverização de recursos e a dificuldade de rastreamento.



A investigação decorre de desdobramentos da primeira fase da Operação Disco de Ouro, que apura ilícitos relacionados à cadeia de comercialização e de exportação de minério, bem como ao emprego de documentação ideologicamente falsa para conferir aparência de regularidade a determinadas operações.



Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de lavagem de capitais, organização criminosa, falsidade ideológica, operação irregular de instituição financeira e demais infrações penais eventualmente identificadas no curso das investigações.

A reportagem não conseguiu contato com as defesas de Matheus Possebon e Diego Possebon. O espaço segue aberto.

Defesa de Alexandre Pires

Procurada pelo jornal O DIA, a assessoria do cantor Alexandre Pires se manifestou por meio de nota oficial:



"A defesa do cantor Alexandre Pires vem a público esclarecer que a relação profissional mantida com o empresário Matheus Possebon esteve restrita à intermediação da venda de shows do artista à época.



Não houve qualquer outra relação jurídica ou comercial entre Alexandre Pires e Matheus Possebon além daquela diretamente ligada à atividade artística do cantor.



Eventuais fatos investigados pela Polícia Federal que estejam fora desse contexto dizem respeito exclusivamente a atos atribuídos ao citado empresário, praticados fora de sua atuação como intermediador na venda de shows de Alexandre Pires.



O cantor segue com tranquilidade sua vida pessoal e profissional, confiante no esclarecimento dos fatos e certo de que a verdade será devidamente demonstrada."