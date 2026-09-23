Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) publicou um vídeo em seu perfil na rede social nesta quarta-feira - Redes sociais / Reprodução

Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) publicou um vídeo em seu perfil na rede social nesta quarta-feiraRedes sociais / Reprodução

Publicado 23/09/2026 14:38

O vídeo de Alckmin é uma resposta à campanha do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) que vem utilizando a campanha de rádio e TV para explorar o poder de compra da população. "No governo anterior, a inflação dos alimentos subiu 57%. No governo Lula foi 13,6%. Em alguns casos, conseguimos até a deflação, que é quando o produto fica mais barato do que era", afirmou Alckmin no vídeo. "Não voltamos ao preço de antes do governo Bolsonaro, mas controlamos a inflação e ajudamos a melhorar os preços no mercado", acrescentou o vice-presidente.Alckmin cita como exemplo o preço do arroz que, segundo ele, acumulou alta de mais de 50% no governo anterior, enquanto no governo Lula houve deflação de 2%. "Está mais barato do que estava quando assumimos o governo", afirmou Alckmin. O vice-presidente citou medidas como a ampliação crédito por meio do Plano Safra para produtos da cesta básica e os contratos de opção pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para compra antecipada de arroz como medidas de incentivo à produção e controle de preços.Alckmin também cita o óleo de soja que, segundo ele, houve aumento de 174% no governo Bolsonaro e queda de 14% no governo Lula. O feijão preto com alta de 45% no governo Bolsonaro e queda de 4% na gestão atual, a farinha de trigo com aumento de 72% no mandato Bolsonaro e queda de 15% no governo Lula, o açúcar com aumento de 86% na gestão Bolsonaro e queda de 12% no governo lula também foram mencionados na publicação de Alckmin. "Verdade com número na mão vale mais que o discurso vazio", disse o vice-presidente.Alckmin citou ainda a isenção de tributos de alimentos da cesta básica no âmbito da reforma tributária. "A comida subiu 4 vezes mais no governo Bolsonaro", escreveu o vice-presidente.O governo vem buscando retomar o debate econômico na discussão eleitoral e tentar dominar esta pauta que é considerada mais favorável ao governo Lula.