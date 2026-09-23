Aeronave caiu na mata fechada quando voava de Porto Belo, no litoral norte, para a cidade de São Joaquim - Divulgação / CBMSC

Aeronave caiu na mata fechada quando voava de Porto Belo, no litoral norte, para a cidade de São JoaquimDivulgação / CBMSC

Publicado 23/09/2026 11:45

Os corpos dos cinco ocupantes do helicóptero que caiu na serra de Santa Catarina foram liberados para as famílias pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. As vítimas, entre elas o cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla Rick & Renner , passaram por processo de reconhecimento por papiloscopia, exame feito por meio das impressões digitais.





A queda da aeronave modelo Bell 430 ocorreu no último domingo (20), e os destroços foram encontrados ao meio-dia desta terça-feira (22), na região de Urubici. Além de Rick, também estavam a bordo o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, o videomaker Paulo Soares e o empresário Bruno Avelar de Souza.



A aeronave caiu em uma área de mata fechada quando voava de Porto Belo, no litoral norte, para a cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas duraram cerca de 13 horas e foram feitas por helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB), além de bombeiros e equipes de resgate.



A FAB, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que realiza, neste momento, uma investigação na área onde houve a queda do helicóptero. O órgão afirma que faz a coleta e a confirmação de dados, além de outras informações relevantes para esclarecer as causas do acidente.



O corpo de Rick será velado na cidade de Sorocaba (SP) nesta quinta-feira (24).

LEIA MAIS! Saiba quem é Bruno Avelar, empresário morto em acidente de helicóptero A queda da aeronave modelo Bell 430 ocorreu no último domingo (20), e os destroços foram encontrados ao meio-dia desta terça-feira (22), na região de Urubici. Além de Rick, também estavam a bordo o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, o videomaker Paulo Soares e o empresário Bruno Avelar de Souza.A aeronave caiu em uma área de mata fechada quando voava de Porto Belo, no litoral norte, para a cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas duraram cerca de 13 horas e foram feitas por helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB), além de bombeiros e equipes de resgate.A FAB, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que realiza, neste momento, uma investigação na área onde houve a queda do helicóptero. O órgão afirma que faz a coleta e a confirmação de dados, além de outras informações relevantes para esclarecer as causas do acidente.O corpo de Rick será velado na cidade de Sorocaba (SP) nesta quinta-feira (24).

Acidente

Os destroços do helicóptero, no qual viajava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, foram encontrados na tarde desta terça-feira. Havia cinco pessoas a bordo.

A aeronave desapareceu após sair de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, em direção à cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas começaram na tarde desta segunda-feira e seguiram madrugada adentro e tiveram de ser brevemente interrompidas devido à falta de visibilidade. Os trabalhos foram retomados na parte da manhã.

Os destroços foram encontrados por volta das 12h desta terça-feira. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e do órgão regional em Canoas (RS) foram acionados para realizar a análise inicial do acidente com o helicóptero de matrícula PP-MGR, em Urubici (SC).

*Com informações da Agência Brasil