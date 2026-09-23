Aeronave caiu na mata fechada quando voava de Porto Belo, no litoral norte, para a cidade de São JoaquimDivulgação / CBMSC

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Alexia Gomes
Os corpos dos cinco ocupantes do helicóptero que caiu na serra de Santa Catarina foram liberados para as famílias pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. As vítimas, entre elas o cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, passaram por processo de reconhecimento por papiloscopia, exame feito por meio das impressões digitais.
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A queda da aeronave modelo Bell 430 ocorreu no último domingo (20), e os destroços foram encontrados ao meio-dia desta terça-feira (22), na região de Urubici. Além de Rick, também estavam a bordo o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, o videomaker Paulo Soares e o empresário Bruno Avelar de Souza.

A aeronave caiu em uma área de mata fechada quando voava de Porto Belo, no litoral norte, para a cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas duraram cerca de 13 horas e foram feitas por helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB), além de bombeiros e equipes de resgate.

A FAB, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que realiza, neste momento, uma investigação na área onde houve a queda do helicóptero. O órgão afirma que faz a coleta e a confirmação de dados, além de outras informações relevantes para esclarecer as causas do acidente.

O corpo de Rick será velado na cidade de Sorocaba (SP) nesta quinta-feira (24).
Acidente
Os destroços do helicóptero, no qual viajava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, foram encontrados na tarde desta terça-feira. Havia cinco pessoas a bordo.
A aeronave desapareceu após sair de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, em direção à cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas começaram na tarde desta segunda-feira e seguiram madrugada adentro e tiveram de ser brevemente interrompidas devido à falta de visibilidade. Os trabalhos foram retomados na parte da manhã.
Os destroços foram encontrados por volta das 12h desta terça-feira. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e do órgão regional em Canoas (RS) foram acionados para realizar a análise inicial do acidente com o helicóptero de matrícula PP-MGR, em Urubici (SC).
*Com informações da Agência Brasil