Nova série da Netflix reúne Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa - Reprodução / Netflix

Nova série da Netflix reúne Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda CostaReprodução / Netflix

Publicado 10/09/2026 14:42 | Atualizado 10/09/2026 14:43





Com direção geral de Mauro Mendonça Filho, a trama acompanha Lúcia Rossetti, personagem de Marieta, uma colecionadora de obras de arte que mantém uma relação conturbada com a filha, Maíra, papel de Alice Wegmann.



A história muda de rumo quando as duas cruzam o caminho de Irina, interpretada por Nanda Costa. Segundo a Netflix, a partir desse encontro, "a teia de mistérios e tensões se intensifica". José de Abreu e Felipe Camargo também fazem parte do elenco. A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (10), "Dom de Iludir", nova série brasileira protagonizada por Marieta Severo , Alice Wegmann e Nanda Costa. A plataforma também divulgou o primeiro teaser da produção, que conta com uma versão de Liniker para a música de mesmo nome, clássico de Caetano Veloso.Com direção geral de Mauro Mendonça Filho, a trama acompanha Lúcia Rossetti, personagem de Marieta, uma colecionadora de obras de arte que mantém uma relação conturbada com a filha, Maíra, papel de Alice Wegmann.A história muda de rumo quando as duas cruzam o caminho de Irina, interpretada por Nanda Costa. Segundo a Netflix, a partir desse encontro, "a teia de mistérios e tensões se intensifica". José de Abreu e Felipe Camargo também fazem parte do elenco.

Até o momento, a Netflix não revelou a data de estreia nem a quantidade de episódios de "Dom de Iludir".



A produção chega ao catálogo em meio ao espaço conquistado por títulos brasileiros nas plataformas de streaming. Em 2024, "Pedaço de Mim", com Juliana Paes e Vladimir Brichta, alcançou o primeiro lugar entre as séries de língua não inglesa mais vistas da Netflix e entrou no Top 10 de dezenas de países. Já "Beleza Fatal", lançada pela HBO Max, também ganhou destaque entre as produções nacionais ao alcançar recordes de audiência na plataforma.