Nova série da Netflix reúne Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda CostaReprodução / Netflix
Com direção geral de Mauro Mendonça Filho, a trama acompanha Lúcia Rossetti, personagem de Marieta, uma colecionadora de obras de arte que mantém uma relação conturbada com a filha, Maíra, papel de Alice Wegmann.
A história muda de rumo quando as duas cruzam o caminho de Irina, interpretada por Nanda Costa. Segundo a Netflix, a partir desse encontro, "a teia de mistérios e tensões se intensifica". José de Abreu e Felipe Camargo também fazem parte do elenco.
A produção chega ao catálogo em meio ao espaço conquistado por títulos brasileiros nas plataformas de streaming. Em 2024, "Pedaço de Mim", com Juliana Paes e Vladimir Brichta, alcançou o primeiro lugar entre as séries de língua não inglesa mais vistas da Netflix e entrou no Top 10 de dezenas de países. Já "Beleza Fatal", lançada pela HBO Max, também ganhou destaque entre as produções nacionais ao alcançar recordes de audiência na plataforma.
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