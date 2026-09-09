Cecilia Beraba estreia no horário nobre em ’Quem Ama Cuida’ - Divulgação/Daniel Lobo

Cecilia Beraba estreia no horário nobre em ’Quem Ama Cuida’Divulgação/Daniel Lobo

Publicado 09/09/2026 05:00

Rio - Depois de integrar o elenco de "Êta Mundo Melhor!" (2025), Cecilia Beraba encara um novo desafio na TV Globo em "Quem Ama Cuida" . No folhetim, que marca a estreia da atriz no horário nobre, ela interpreta Gilda, funcionária da joalheria que pertence à família Brandão. Estrategicamente posicionada nos bastidores do negócio milionário, a personagem observa tudo e guarda segredos que podem agitar a disputa pelo poder na trama.

fotogaleria

"Foi ótimo ter emendado uma novela na outra. Algumas pessoas da equipe de 'Êta' migraram direto também, e isso me fez já começar muito ambientada. Para mim, o clima dos Estúdios Globo é muito gostoso, adoro meus colegas, adoro a rotina de gravação. Mergulhei na nova realidade de cabeça, virei a chave com muita naturalidade", afirma.

A artista comenta a diferença de estilos da personagem da antiga trama das 18h e do atual folhetim das 21h. "É como se um projeto tivesse me preparado para o outro. Além disso, a caracterização ajuda demais. Uma novela de época te transforma muito. Estar em cena com minhas tatuagens, alargador e cabelo natural me colocou imediatamente em outra realidade."

Cecilia destaca a esperteza de Gilda para enfrentar os temperamentos distintos dos integrantes da família Brandão. "Ela sabe se portar e sobreviver às tempestades. Imagina ter que se reportar a uma família como aquela! Lidar com dinheiro é algo delicado, e ela tem isso. Delicadeza e porte, mas também um tino estratégico. Isso me encanta nela. Ela embarcou no projeto e se mantém firme ali na tentativa de ajudar a joalheria a resistir aos desafios", observa.

Com olhos atentos a tudo o que acontece, a funcionária demonstrou lealdade a Tiago (Gui Ferraz) quando o alertou sobre os planos de Pilar (Isabel Teixeira) para que a filha, Ingrid (Agatha Moreira), assumisse o lugar do primo na presidência da joalheria.

"Ela gosta muito de trabalhar ali. Acho que ela o vê como a melhor oportunidade para a joalheria continuar firme e crescendo. Quem sabe ela nutra sentimentos mais íntimos por ele? Não sei. Por enquanto acho que é mais sobre a preservação do próprio emprego e uma identificação genuína. Ela se arriscou muito por ele. Alguma coisa tem", comenta a artista.

Em capítulos recentes, Adriana (Leticia Colin) comprou as ações de Ulisses (Alexandre Borges) na empresa. Para Cecilia, esse enredo pode ser a chance de Gilda ganhar mais destaque na trama. "Tomara. Estou torcendo por isso. Acho que a Gilda pode ajudar muito a Adriana e a Adriana também pode ajudar muito a Gilda. É uma parceria que pode dar muito enredo. Quem sabe Claudia e Walcyr (autores da trama) não têm ainda mais surpresas guardadas na manga?", palpita.

Apesar disso, a atriz faz mistério sobre o andamento da história da personagem no folhetim, previsto para terminar em janeiro de 2027. "O que posso dizer é que a Gilda ainda tem alguns caminhos pela frente que podem surpreender o público, principalmente quando a gente fala de lealdade, confiança e das relações que ela construiu ao longo da história. Acho que algumas certezas podem ser colocadas à prova. Ela não é uma pessoa tão simples de decifrar, adoro a ideia de poder deixar o público acompanhar esse desenrolar e tirar as próprias conclusões".

Vida Pessoal

Cecilia equilibrou parte das gravações de "Quem Ama Cuida" com os preparativos do casamento no civil com Joana Braga. O casal oficializou a união em agosto. "Nunca pensei em casar. É algo muito fora da cultura em que fui criada. Meus pais foram casados por 40 anos sem nunca terem casado. Mas a coisa mais extraordinária da vida é ser expandida por ela. É ver que a nossa imaginação é pequena perto das coisas que podem acontecer. Hoje tenho essa filosofia muito forte dentro de mim. Não quero achatar a vida para fazer caber nas minhas vontades. Quero é me maravilhar pelas surpresas que ela me oferece", declara.

O momento especial teve como mestre de cerimônias Amora Mautner, que apresentou Cecilia e Joana, além de ser a diretora artística da novela. "O nome da Amora não é esse à toa. Os pais dela o escolheram porque é o feminino de amor. Ela irradia isso mesmo. Lê os outros com uma perspicácia admirável. Conecta amores, percebe os melhores caminhos para os outros e os ajuda a percorrê-lo, direciona profissionalmente... Ensina muito, o tempo todo, com infinita generosidade. É por isso que pedimos que ela realizasse a nossa troca de alianças. É um honra e um presente conviver com ela. Quem tem a Amora na vida, tem sorte, muita sorte".

Além da relação com Amora, Cecilia possui uma parceria musical com o pai da diretora, Jorge Mautner. A atriz fala sobre como os dois trabalhos se conectam. "São formações que se dão tendo o subjetivo como matéria. O palco forja o corpo de uma maneira que é muito útil para a atuação. Leva tempo para as reações físicas diante de uma plateia não atrapalharem o serviço que você tem que fazer ali", diz.

"Não sei como enfrentaria tantas marcas, câmeras e um milhão de outros detalhes necessários assim que nos gritam 'gravando!', se eu não tivesse canja de palco. Mas são assuntos muito diferentes, por isso a minha formação acadêmica musical me ajuda até certo ponto. Mas no geral há algo maior do que a especialização, que é ser artista. E o artista é artista independentemente da ferramenta que ele esteja usando no momento", completa.