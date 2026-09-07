Marcelo Serrado durante o 'Encontro', da TV Globo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Marcelo Serrado durante o 'Encontro', da TV GloboReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/09/2026 12:21

Rio - Marcelo Serrado participou do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta segunda-feira (7), e assistiu a um teste de elenco que fez ao lado de Dira Paes na televisão. O ator de 59 anos também recordou outros trabalhos com a atriz, que é sua amiga de longa data.

"(O teste) era para um programa da tarde, tipo de histórias curtas. Acho que ela está fazendo um teste para isso. Depois eu trabalhei com a Dira em um filme, (dirigido por) Sérgio Silva, 'Noite de São João' (2003), em Gramado. Ela ganhou melhor atriz e eu melhor ator. Anos depois, trabalhamos juntos. Depois fomos nos encontrar na Globo e trabalhamos juntos em outras novelas. É uma atriz estupenda", elogiou.

Marcelo Serrado relembra teste de elenco com Dira Paes e conta detalhes desse momento especial #Encontro #TVGlobo pic.twitter.com/2aK0V2ISqE — TV Globo (@tvglobo) September 7, 2026

Por meio de um vídeo, Dira mandou um recado para Marcelo e também falou sobre o teste na Globo. "Amigo querido do meu coração. Meu primeiro teste na Rede Globo foi com Marcelo Serrado. Depois a gente pôde se encontrar na vida em tantos trabalhos, no cinema. Marcelo, você é aquele amigo que atravessou todas as décadas, a gente sempre juntos vivendo cada momento das nossas carreiras...", disse ela, em um trecho do depoimento.

O ator retribuiu o carinho da artista. "Minha grande amiga e uma pessoa que eu admiro. A gente percorreu esse tempo todo juntos, sem nunca largar a mão do outro. Sempre torcendo pelo outro", afirmou ele.