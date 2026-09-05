Ricardo Teodoro em programa 'É de Casa'Reprodução/Globo
O ator explicou que o cozinheiro não tem grandes chances de se envolver com a protagonista Adriana (Leticia Colin) na trama, já que ela é apaixonada por Pedro (Chay Suede) e deve terminar o folhetim com o advogado. "Coitado do Joel... Mas (torço por) um amor para Joel. É um cara legal, que empresta dinheiro pra ex-mulher, o cara faz bolo. É um cara tão sensível, estou aprendendo com ele", disse.
Para Ricardo, Joel é o exemplo de um homem mais sensível. "A gente precisa ver figuras masculinas gentis na TV. É muito importante ver um cara como Joel na novela das nove", disse. Ele ainda destacou que o personagem merece ter um amor: "Ele precisa de amor, todo mundo precisa de amor."
Na entrevista, o artista também revelou que se sente privilegiado por trabalhar no folhetim ao lado de artistas como o Tony Ramos. "Eu estou realizando um sonho. Estar contracenando com Tony Ramos é um privilégio pra qualquer ator, porque, além do trabalho dele como profissional, ele é um norte de como estar num ambiente. Tem uma gentileza, é muito lindo", finalizou.