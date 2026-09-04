Quem Ama Cuida: Pilar e Ingrid brigam - Reprodução de vídeo / TV Globo

Quem Ama Cuida: Pilar e Ingrid brigamReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 04/09/2026 06:55

Rio - O embate entre Pilar (Isabel Teixeira) e Ingrid (Agatha Moreira) em cena exibida em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (3), movimentou as redes sociais. Além da construção da sequência, o talento das intérpretes das personagens também foi elogiado pelos internautas.

A briga começou depois que a vilã flagrou a filha no quarto de Iuri (José Loreto) e descobriu que eles têm um caso. Ela, inclusive, tirou Ingrid do chuveiro, pelada.

meu deeeeeeus

a Pilar arrancando a Ingrid do banheiro

#QuemAmaCuida #TVGlobo pic.twitter.com/mIk29FzoBM — TV Globo (@tvglobo) September 4, 2026

Momentos depois, Pilar confrontou Ingrid e avisou que iria demitir o segurança. Ela, entretanto, saiu em defesa do aliado de Adriana (Leticia Colin) e acusou a mãe de querer estar no lugar dela.

"Você pensa que eu esqueci que você pediu para ele desfilar de sunguinha para você?", disparou a presidente da joalheria. "Ingrid, você não está entendendo nada. Isso aí sou eu. Eu estou fazendo uma reparação histórica. Homem para mim tem que estar aqui, rastejando no meu pé. Assim que eu me divirto. Também sou livre. Gosto de humilhar homem pobre. Isso é diversão, não é a minha vida", avisou Pilar.

A loira, na sequência, disse que estava com pena da filha e sugeriu que ela saísse da mansão. "Quer que eu abra a porta para você? E você vai sair dessa casa, tá bom? Vai logo."

Ingrid rebateu a mãe: "Só queria entender uma coisa. Você acha mesmo que eu sou digna de perdão? Olha para você. Sempre se achando muito poderosa, que manda em todo mundo, como você mesma disse, você pensa que seu dinheiro compra todo mundo, e compra tudo. Mas é que eu não estou falando de um homem que te emocione, estou falando de apetite sexual, de desejo. Coisa que o Iuri nunca vai sentir por você. Sabe por quê? Porque você está velha".

Indignada, Pilar deu um tapa na cara da filha e disse para ela deixar sua casa. Por fim, Ingrid pediu desculpas à matriarca. "Me desculpa, você tem toda a razão de ter se sentido ofendida. Me colocando no seu lugar, eu imagino o tamanho da sua decepção." Elas, então, se abraçaram e beijaram.

a ingrid lavando a alma e jogando tudo na cara da pilar #QuemAmaCuida pic.twitter.com/IsGrNgNHGB — matteo (@sourpirata) September 4, 2026

Os internautas elogiaram a cena e a desenvoltura de Agatha Moreira e Isabel Teixeira. "Que embate bom, que cenão de Isabel Teixeira e Agatha Moreira", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Duas gigantes em cena, obrigada Isabel Teixeira e Agatha Moreira!", disse outro. "Ingrid engolindo todo o orgulho para preservar o seu luxo e a presidência da joalheria. Futuramente a Pilar terá uma surpresinha", opinou uma terceira pessoa.

Outros comentários como Sabia que a cena seria boa, duas grandes de igual para igual. Agatha e Isabel arrasando", "Foi demais essa cena", "tapão de mão cheia" também foram publicados na rede social.