Cris Poli, a Supernanny, fala sobre a morte de um dos filhos - Reprodução de vídeo / RedeTV!

Cris Poli, a Supernanny, fala sobre a morte de um dos filhosReprodução de vídeo / RedeTV!

Publicado 02/09/2026 08:09

Rio - Conhecida como Supernanny , Cris Poli se emocionou ao falar sobre a morte de um dos filhos durante o "Sensacional", da RedeTV!, comandado por Daniela Albuquerque. Casada com Luciano Poli e mãe de Esteban, Luciana e Federico, a pedagoga argentina de 81 anos não revelou qual dos herdeiros faleceu, mas contou que o familiar lutava contra um câncer.

"É muito difícil. Ele estava doente, estava com câncer. A gente não está preparado para isso, né? A lei da vida não é essa. A lei da vida é a gente ir embora primeiro", disse Cris, em entrevista exibida na última segunda-feira (31).

Questionada por Daniela sobre o que diria a uma mãe que estivesse passando pela mesma situação, Cris mencionou sua relação com a fé. "Eu falei para você que, um tempo atrás, eu conheci a Deus. Deus alcançou a minha vida, meu marido, meus filhos, e isso tem feito uma diferença muito grande na nossa vida, tem nos ajudado a todos, não somente a mim, mas ao meu marido e aos meus filhos também. As crianças também, os meus netos, a poder enfrentar isso. E conhecendo a Deus, que é soberano sobre todas as coisas. É soberano. Tanto para as coisas legais como para as coisas tristes também", disse.

"Doença é uma coisa que ninguém está preparado para enfrentar... Câncer. Essas coisas são muito ruins, né? É muito sofrimento. Então, quando a gente tem fé, a gente crê em Deus... Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Aí você vai passar pelo luto, vai se sentir triste; tudo isso faz parte, entendeu? Não dá para a gente evitar. Mas você consegue enfrentar tudo isso de uma maneira diferente", completou.

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