Cris Poli, a Supernanny, fala sobre a morte de um dos filhosReprodução de vídeo / RedeTV!
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Cris Poli, a Supernanny, fala sobre a morte de um dos filhosReprodução de vídeo / RedeTV!
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Cris Poli, a Supernanny, se emociona ao falar sobre a morte do filho
'A gente não está preparado para isso, né? A lei da vida não é essa', lamentou a pedagoga em entrevista ao 'Sensacional'
Isabela Garcia se emociona com homenagem de Tony Ramos
Atriz de 'Quem Ama Cuida' foi às lágrimas durante o 'Mais Você', nesta terça-feira (1º), e retribuiu o carinho do colega
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Lito Sousa revela fator que chamou atenção de farmacêutica
Influenciador mantém esperança de entrar em estudo experimental contra DCJ e destaca preservação da lucidez após diagnóstico
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