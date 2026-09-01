Isabela Garcia ganha homenagem de Tony Ramos e se emocionaReprodução de vídeo / TV Globo
"Nossa, Isabela, que tão carinhosamente nós chamamos de Belinha. É uma justa homenagem a você, minha querida. Você tem uma trajetória tão rica, tão forte e tão verdadeira, como nós todos, seus colegas, mas mais ainda com seu público. Você coloca suas personagens com alma em cena. Parabéns publicamente. Saiba da minha admiração, do meu respeito a você. Você é das grandes.", disse Tony, por meio de vídeo.
"Tony, eu amo trabalhar com você e ter você na minha vida. O Tony é uma pessoa que tá sempre atento à gente, à nossa vida, às coisas que acontecem na nossa vida, pessoas que a gente perde, e a gente tá sempre, assim, conectado um com o outro. Ele tá sempre querendo saber da minha saúde, da minha vida, da minha família", complementou.