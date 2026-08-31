Rio - Intérprete de Pilar em "Quem Ama Cuida", Isabel Teixeira participou do "Domingão com Huck", da TV Globo, e se emocionou ao receber mensagens especiais da filha caçula, Flora, e da atriz Tatá Werneck, com quem contracena no folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.
Tatá celebrou a parceria profissional com Isabel e a encheu de elogios. "Sou muito fã da Bel, sempre fui, e é uma honra estar com ela porque ela tem a combinação perfeita: o talento infinito e a dedicação profunda... Uma mulher que está sempre focada no trabalho, não para de estudar", afirmou.
"Você é a mais legal do mundo, a mais doce, totalmente o oposto da Pilar. É essa mãezona que eu tenho o prazer de conhecer você com seus filhos. É uma hora trabalhar com você", complementou.
Emocionada, a atriz comentou: "A televisão está me dando amizades para sempre, de verdade. A Tatá é uma delas. Ela fala coisas para mim que ficam reverberando no meu ouvido. Ela é transformadora", disse a artista, que destacou o talento da mulher de Rafael Vitti. "Temos um grande tesouro nacional... Atriz completa, generosa, multiartista."
Em seguida, Isabel foi homenageada pela filha, Flora, de 15 anos. "Tenho muito orgulho da minha mãe. "Acompanho a carreira dela desde pequena e é sempre uma evolução. Eu falo: 'caraca, minha mãe é muito legal'. Mãe, continua fazendo o que você está fazendo, fazendo milhares de brasileiros se irritarem na frente da televisão. Você é muito incrível, sou muito feliz de ser sua filha. Te amo!". Além da adolescente, a atriz é mãe de Diego, de 22.