Isabel Teixeira durante o 'Domingão com Huck' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Isabel Teixeira durante o 'Domingão com Huck'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/08/2026 07:51

Rio - Intérprete de Pilar em "Quem Ama Cuida" , Isabel Teixeira participou do "Domingão com Huck", da TV Globo, e se emocionou ao receber mensagens especiais da filha caçula, Flora, e da atriz Tatá Werneck, com quem contracena no folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Tatá celebrou a parceria profissional com Isabel e a encheu de elogios. "Sou muito fã da Bel, sempre fui, e é uma honra estar com ela porque ela tem a combinação perfeita: o talento infinito e a dedicação profunda... Uma mulher que está sempre focada no trabalho, não para de estudar", afirmou.

"Você é a mais legal do mundo, a mais doce, totalmente o oposto da Pilar. É essa mãezona que eu tenho o prazer de conhecer você com seus filhos. É uma hora trabalhar com você", complementou.

Emocionada, a atriz comentou: "A televisão está me dando amizades para sempre, de verdade. A Tatá é uma delas. Ela fala coisas para mim que ficam reverberando no meu ouvido. Ela é transformadora", disse a artista, que destacou o talento da mulher de Rafael Vitti. "Temos um grande tesouro nacional... Atriz completa, generosa, multiartista."

Isabel Teixeira rasgou elogios para Tatá Werneck: "a tv está me dando amizades pra sempre e a Tatá é uma delas [..] Atriz completa e multi artista."#Domingao #QuemAmaCuida @Tatawerneck pic.twitter.com/2CI7ajiSwE — Tiago Pereira (@Tiagupereira) August 30, 2026

Em seguida, Isabel foi homenageada pela filha, Flora, de 15 anos. "Tenho muito orgulho da minha mãe. "Acompanho a carreira dela desde pequena e é sempre uma evolução. Eu falo: 'caraca, minha mãe é muito legal'. Mãe, continua fazendo o que você está fazendo, fazendo milhares de brasileiros se irritarem na frente da televisão. Você é muito incrível, sou muito feliz de ser sua filha. Te amo!". Além da adolescente, a atriz é mãe de Diego, de 22.