Fernanda de Freitas integra o elenco da novela 'Por Você' - Gabriel Farhat / Divulgação

Fernanda de Freitas integra o elenco da novela 'Por Você' Gabriel Farhat / Divulgação

Publicado 30/08/2026 05:00

fotogaleria

"A relação dela com a filha tem muito amor, mas também tem muita cobrança. Silvia joga toda a frustração da bailarina que engravidou e não seguiu o sonho de se tornar uma primeira-bailarina na filha", conta Fernanda.



Silvia já apareceu na novela em um flashback exibido no último sábado (22), que retratou a perda do primeiro filho de Vanessa. Grávida de sete meses e em uma gestação de risco, ela desobedeceu ao repouso absoluto para descobrir se Gabriel (Thiago Lacerda) estava com Bela (Sheron Menezzes), caiu da escada e sofreu um descolamento de placenta. O bebê não resistiu, e Vanessa passou a culpar a rival pela tragédia.



Silvia presenciou o episódio e guardou com a amiga o segredo de que Vanessa havia quebrado o repouso por ciúmes, versão que elas esconderam de Gabriel e dos demais. "Por enquanto, eu acho que a influência maior seja da Vanessa em relação a Silvia, porque ela, sim, tem muito a perder com esse segredo. Futuramente, a Silvia pode até jogar com isso, mas aí, só os autores sabem. Até lá, eu acredito numa amizade fiel dela com a vilã", afirma.

"A relação dela com a filha tem muito amor, mas também tem muita cobrança. Silvia joga toda a frustração da bailarina que engravidou e não seguiu o sonho de se tornar uma primeira-bailarina na filha", conta Fernanda.Silvia já apareceu na novela em um flashback exibido no último sábado (22), que retratou a perda do primeiro filho de Vanessa. Grávida de sete meses e em uma gestação de risco, ela desobedeceu ao repouso absoluto para descobrir se Gabriel (Thiago Lacerda) estava com Bela (Sheron Menezzes), caiu da escada e sofreu um descolamento de placenta. O bebê não resistiu, e Vanessa passou a culpar a rival pela tragédia.Silvia presenciou o episódio e guardou com a amiga o segredo de que Vanessa havia quebrado o repouso por ciúmes, versão que elas esconderam de Gabriel e dos demais. "Por enquanto, eu acho que a influência maior seja da Vanessa em relação a Silvia, porque ela, sim, tem muito a perder com esse segredo. Futuramente, a Silvia pode até jogar com isso, mas aí, só os autores sabem. Até lá, eu acredito numa amizade fiel dela com a vilã", afirma.

Na trama de Dino Cantelli e Juliana Peres, Silvia engravidou de forma inesperada no auge da carreira e precisou abandonar o sonho de se tornar primeira-bailarina. Anos depois, encontrou no ensino uma maneira de permanecer próxima da dança e passou a comandar a academia Dança em Movimento.



"Uma pessoa frustrada carrega mágoas que podem mudar sua personalidade, endurecem, tiram o brilho. Na história, ela aparece separada do pai da filha e eu acredito que isso tenha acontecido porque o casamento, na cabeça dela, foi o primeiro 'responsável' pelo abandono da sua tão almejada carreira de bailarina. Penso que, antes da filha, o ex-marido tenha sido o grande vilão da sua história", explica.



Parte dessa frustração acaba projetada em Hanna. Silvia deposita na jovem as expectativas que não conseguiu realizar na própria trajetória e cobra que a filha alcance a perfeição no balé.



"Eu enxergo a relação com grande preocupação. O amor não dá o direito de sugar uma pessoa, de cobrar a ponto de humilhar, mesmo que a intenção dela, como mãe, não seja essa. Numa relação entre mãe e filha é mais complicado ainda, pois é um vínculo muito forte, existe uma dependência tanto emocional quanto de vivência e financeira do filho", avalia. "É uma relação tóxica em que o filho não tem para onde correr, até chegar à maioridade e poder 'voar'. E, com certeza, isso deixa cicatrizes profundas", acrescenta.



Reencontro com o balé



A profissão de Silvia também aproximou Fernanda de uma parte importante da própria história. Bailarina desde a infância, a atriz passou seis anos sem fazer aulas e retomou os treinos para se preparar para "Por Você". "Eu fiquei tão emocionada quando soube que a Silvia seria uma bailarina. O ballet me formou como artista e como pessoa também. Acredito que toda a minha disciplina e compromisso com o trabalho tenham a ver com essa trajetória", declara.

"Fiquei seis anos sem fazer aula e quando voltei para me preparar para a personagem, eu pensei: 'Por que eu parei?!'. E essa pergunta me veio não só porque vi o quão difícil é voltar, depois de tanto tempo, mas porque percebi que sou mais feliz dançando", admite.



"Por Você" marca o primeiro folhetim da atriz desde "Um Lugar ao Sol" (2021). Após cinco anos longe das novelas, Fernanda celebrou a oportunidade de voltar à TV aberta. "Foi uma alegria! Eu amo fazer novela, fazer TV aberta", comemora.



Outro trabalho ainda muito associado à carreira da atriz é Flavinha, de "Tapas & Beijos" (2011-2015). Mais de uma década após o fim da série, ela admite que toparia interpretar a personagem outra vez. "Eu toparia. Um filme, uma temporada comemorativa… Depois de mais de 10 anos que a série acabou, é impressionante como ela continua viva na memória das pessoas e o que eu acho mais incrível ainda, conquistando novos públicos. Então, sim, 'Slaps and Kisses' (Tapas & Beijos) ainda é um grande sucesso e eu viveria a Flavinha de novo com o maior prazer", garante.



Desejos da vida pessoal



Fora da ficção, Fernanda, de 46 anos, não vê a maternidade como um caminho necessário para sua vida. Ao ser questionada se a relação entre Silvia e Hanna fez com que revisitasse o assunto ou repensasse o desejo de ter filhos, ela foi direta: "Sou mãe de pets e estou feliz assim", resume.



A atriz também percebe uma mudança na pressão social exercida sobre mulheres que optam por não ter filhos. "Eu tenho a impressão de que essa cobrança está diminuindo. Ainda existe, obviamente, mas acho que, tanto as mulheres estão mais livres para escolher seu caminho, quanto as pessoas entendendo que o respeito à escolha do outro, é o correto", analisa.