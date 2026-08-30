Rodrigo Simas interpreta Omar na trama das 18hGlobo/ Beatriz Damy
– Omar entrou na trama com uma missão muito ligada a Alika e a Batanga. Agora, com a história mais avançada, você sente que o personagem mudou em relação ao que imaginava no início?
O Omar chegou muito movido por uma missão, por um compromisso com Batanga e também por sentimentos que ele acreditava estarem muito bem resolvidos. Só que, conforme a história avança, ele vai se deparando com situações que fogem completamente do controle dele. Acho interessante justamente essa contradição: ele é um homem muito estratégico, mas, quando o assunto é Alika, muitas vezes age mais pela emoção do que pela razão.
– O personagem demonstra preocupação com a possibilidade de Alika deixar sua missão em segundo plano por causa de Tonho. Ele age apenas pelo compromisso com Batanga ou ainda existe algum sentimento por ela?
Acho que o Omar nunca conseguiu separar completamente o que sente pela Alika da missão que acredita ter ao lado dela. Ele realmente acredita que está fazendo o melhor para Batanga e para ela, mas também existe uma questão de se vingar de Jendal por conta da morte do pai.
– Nos próximos capítulos, Omar começa a se aproximar de Salma. O que você pode adiantar dessa relação? Existe espaço para um novo romance?
Omar e Salma começam a se aproximar de uma maneira tranquila e inesperada. Existe uma identificação entre os dois, porque são personagens que carregam algumas dores e frustrações parecidas, apesar de viverem realidades muito diferentes. Agora, eu torço para que eles fiquem juntos, sim! Posso dizer que essa aproximação vai mexer com algumas certezas do Omar.
– Omar já passou por romance, ação, disputas e conflitos políticos. Qual dessas facetas do personagem mais te interessou explorar como ator?
Gosto muito dessa mistura. O Omar me permite transitar por alguns registros dentro da mesma novela. A postura dele é algo que coloca muito a maturidade à tona. Um homem preparado, estratégico e muito ligado à política, ele também é passional. É um personagem que me encanta em vários sentidos.
– Você já está há alguns meses vivendo essa história. Como tem sido acompanhar a repercussão? O público te surpreendeu de alguma forma na relação com Omar?
É uma novela muito bonita e especial. Vejo uma repercussão, no geral, e tem sido uma aceitação maravilhosa. Outro dia, uma senhora me pediu para não mexer no casal que ela ama, Alika e Tonho! Muita gente torcendo pra que Omar acelere esse encontro amoroso com Salma!
– Parte do elenco esteve reunida no casamento da Theresa Fonseca, no último dia 15. Como foi esse encontro fora das gravações? A novela criou uma amizade entre vocês para além do trabalho?
Foi muito gostoso. A novela acabou criando uma convivência muito intensa entre a gente. A gente passa muitas horas juntos e isso vai criando vínculos. Foi muito bom poder encontrar uma parte do elenco em um momento de celebração, sem o compromisso das gravações. A Theresa é uma pessoa muito querida por todos nós e foi uma noite muito especial.
– Você está no ar em "A Nobreza do Amor" e Agatha Moreira em "Quem Ama Cuida". Com os dois em uma rotina intensa de gravações, como vocês conseguem conciliar o relacionamento e o trabalho?
Nós estamos muito acostumados, desde o início do nosso relacionamento sempre foi assim. Apesar de serem projetos distintos, a gente acaba tendo horários parecidos, mas é isso: a gente se encontra de manhã, joga vôlei, dorme junto... Então, apesar de estar trabalhando em produtos diferentes, a gente consegue estar sempre junto. A não ser quando as férias não se batem, quando temos férias em períodos diferentes, e, quando isso acontece, talvez a gente viaje separado, mas é um tipo de "rotina, não rotina" que a gente ama.
– Vocês costumam assistir às novelas um do outro e trocar impressões sobre as cenas? A Agatha acompanha o Omar e você assiste ao trabalho dela? Estudam juntos e pedem opinião?
Em casa, nós trocamos muito sobre o trabalho. Muitas vezes, quando um tem uma cena mais difícil para estudar, acabamos passando juntos e pedindo a opinião um do outro. É uma troca muito boa e, além disso, somos críticos com o trabalho um do outro. Sempre que dá, assistimos aos nossos trabalhos e cenas juntos, vamos pontuando o que poderia ter sido diferente ou melhor e, claro, trocando opiniões.