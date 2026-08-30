Rodrigo Simas interpreta Omar na trama das 18h - Globo/ Beatriz Damy

Rodrigo Simas interpreta Omar na trama das 18hGlobo/ Beatriz Damy

Publicado 30/08/2026 05:00

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O Omar chegou muito movido por uma missão, por um compromisso com Batanga e também por sentimentos que ele acreditava estarem muito bem resolvidos. Só que, conforme a história avança, ele vai se deparando com situações que fogem completamente do controle dele. Acho interessante justamente essa contradição: ele é um homem muito estratégico, mas, quando o assunto é Alika, muitas vezes age mais pela emoção do que pela razão.Acho que o Omar nunca conseguiu separar completamente o que sente pela Alika da missão que acredita ter ao lado dela. Ele realmente acredita que está fazendo o melhor para Batanga e para ela, mas também existe uma questão de se vingar de Jendal por conta da morte do pai.Omar e Salma começam a se aproximar de uma maneira tranquila e inesperada. Existe uma identificação entre os dois, porque são personagens que carregam algumas dores e frustrações parecidas, apesar de viverem realidades muito diferentes. Agora, eu torço para que eles fiquem juntos, sim! Posso dizer que essa aproximação vai mexer com algumas certezas do Omar.Gosto muito dessa mistura. O Omar me permite transitar por alguns registros dentro da mesma novela. A postura dele é algo que coloca muito a maturidade à tona. Um homem preparado, estratégico e muito ligado à política, ele também é passional. É um personagem que me encanta em vários sentidos.É uma novela muito bonita e especial. Vejo uma repercussão, no geral, e tem sido uma aceitação maravilhosa. Outro dia, uma senhora me pediu para não mexer no casal que ela ama, Alika e Tonho! Muita gente torcendo pra que Omar acelere esse encontro amoroso com Salma!Foi muito gostoso. A novela acabou criando uma convivência muito intensa entre a gente. A gente passa muitas horas juntos e isso vai criando vínculos. Foi muito bom poder encontrar uma parte do elenco em um momento de celebração, sem o compromisso das gravações. A Theresa é uma pessoa muito querida por todos nós e foi uma noite muito especial.Nós estamos muito acostumados, desde o início do nosso relacionamento sempre foi assim. Apesar de serem projetos distintos, a gente acaba tendo horários parecidos, mas é isso: a gente se encontra de manhã, joga vôlei, dorme junto... Então, apesar de estar trabalhando em produtos diferentes, a gente consegue estar sempre junto. A não ser quando as férias não se batem, quando temos férias em períodos diferentes, e, quando isso acontece, talvez a gente viaje separado, mas é um tipo de "rotina, não rotina" que a gente ama.Em casa, nós trocamos muito sobre o trabalho. Muitas vezes, quando um tem uma cena mais difícil para estudar, acabamos passando juntos e pedindo a opinião um do outro. É uma troca muito boa e, além disso, somos críticos com o trabalho um do outro. Sempre que dá, assistimos aos nossos trabalhos e cenas juntos, vamos pontuando o que poderia ter sido diferente ou melhor e, claro, trocando opiniões.