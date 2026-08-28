Bela (Sheron Menezzes) e Vanessa (Alinne Moraes) terão um novo confronto em 'Por Você' nesta sexta-feira (28) - Reprodução / Globoplay

Bela (Sheron Menezzes) e Vanessa (Alinne Moraes) terão um novo confronto em 'Por Você' nesta sexta-feira (28)Reprodução / Globoplay

Publicado 28/08/2026 14:00 | Atualizado 28/08/2026 14:07





Convencida de que Vanessa está por trás da denúncia ao Conselho Tutelar e da exposição do caso na imprensa, Bela parte para o acerto de contas. A conversa rapidamente ganha outro tom quando a herdeira começa a provocá-la sobre Gabriel (Thiago Lacerda) e volta a responsabilizá-la pela perda de seu primeiro filho. Rio - Bela (Sheron Menezzes) e Vanessa (Alinne Moraes) terão um novo confronto no próximo capítulo da novela "Por Você", nesta sexta-feira (28). Depois de ver seu nome associado a um suposto sequestro de menores e assistir a um pronunciamento público da rival, a obstetra decide ir até a casa dos Romano para exigir explicações.Convencida de que Vanessa está por trás da denúncia ao Conselho Tutelar e da exposição do caso na imprensa, Bela parte para o acerto de contas. A conversa rapidamente ganha outro tom quando a herdeira começa a provocá-la sobre Gabriel (Thiago Lacerda) e volta a responsabilizá-la pela perda de seu primeiro filho.

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Bela rebate as acusações e a tensão aumenta ainda mais quando Vanessa desmerece sua origem humilde e ataca Domingas (Edlane Silva), mãe da médica. Sem aceitar as ofensas, a protagonista reage fisicamente e deixa claro que a vilã terá que lidar com os espaços que ela conquistou.



Depois da discussão, Bela será amparada por Iracema (Ana Rosa) e uma lembrança da infância ganhará espaço na trama. Em um flashback inédito, a personagem, ainda criança, e vivida por Lavínia Monteiro, aparece ao lado de Domingas após ser menosprezada por Vanessa (Mel Summers).



A cena recupera um conselho dado pela mãe anos antes, justamente quando Bela volta a enfrentar as provocações da rival no presente. Bela rebate as acusações e a tensão aumenta ainda mais quando Vanessa desmerece sua origem humilde e ataca Domingas (Edlane Silva), mãe da médica. Sem aceitar as ofensas, a protagonista reage fisicamente e deixa claro que a vilã terá que lidar com os espaços que ela conquistou.Depois da discussão, Bela será amparada por Iracema (Ana Rosa) e uma lembrança da infância ganhará espaço na trama. Em um flashback inédito, a personagem, ainda criança, e vivida por Lavínia Monteiro, aparece ao lado de Domingas após ser menosprezada por Vanessa (Mel Summers).A cena recupera um conselho dado pela mãe anos antes, justamente quando Bela volta a enfrentar as provocações da rival no presente.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa