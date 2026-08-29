Ingrid (Agatha Moreira) e Pilar (Isabel Teixeira) protagonizam embate - Angélica Goudinho / TV Globo

Ingrid (Agatha Moreira) e Pilar (Isabel Teixeira) protagonizam embate Angélica Goudinho / TV Globo

Publicado 29/08/2026 11:22

Rio - O romance entre Ingrid (Agatha Moreira) e Iuri (José Loreto) será descoberto por Pilar (Isabel Teixeira) no capítulo previsto para ir ao ar na próxima quarta-feira (2) em "Quem Ama Cuida", da TV Globo. Após flagrar os dois juntos, a vilã briga com a filha, perde o controle e dá um tapa nela.

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Tudo acontece quando Pilar flagra Ingrid no quarto de Iuri. Revoltada, a irmã de Arthur (Antonio Fagundes) pede explicações sobre o episódio e ressalta que acha inadmissível os dois se relacionarem dentro da casa dela. A presidente da joalheria destaca que os dois são adultos, solteiros e se envolveram naturalmente. A vilã, entretanto, se recusa a ouvir as justificativas da filha e manda Iuri se afastar até que ela decida o que fazer em relação a ele.

Mais tarde, Pilar e Ingrid voltam a conversar sobre o flagra, mas protagonizam um embate quando a matriarca anuncia que pretende demitir o segurança. A irmã de Brigitte (Tatá Werneck) sai em defesa de Iuri, confronta a mãe e a acusa de sentir atração pelo funcionário, além de recordar as ocasiões em que a loira demonstrou interesse por ele.

Durante a discussão, Ingrid ainda diz que Pilar gostaria de estar em seu lugar, mas que isso não seria possível pela idade dela. Com raiva, a vilã parte para cima da filha e dá um tapa nela.